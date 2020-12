Trotz Marienbad-Schließung: Alle Kinder sollen das Schwimmen lernen

Brandenburg/H

Alle Grundschulkinder sollen das Schwimmen erlernen, auch wenn das Marienbad wieder für Monate komplett geschlossen ist. In anderen Kommunen wie in Potsdam, in Magdeburg oder in Rathenow sind die Bäder wenigstens für das Schulschwimmen oder das Training der Kaderathleten geöffnet. In Brandenburg ist komplett dicht, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, die Kommune zahlt ihnen aber einen Lohnausgleich.

Gemeinsame Entscheidung

„Das komplette Schließen des Bades war nicht unsere einsame Entscheidung, sondern ist mit der Verwaltungsleitung abgestimmt“, sagt Werkleiter Fred Ostermann. Laut der vom Land erlassenen Covid-19-Regelungen seien bei Entscheidungen immer auch Aspekte der Betriebswirtschaftlichkeit zu beachten. „Die Einnahmen aus dem Schulschwimmen machen bei uns weniger als zehn Prozent aus, wir hätten aber 100 Prozent Kosten.“

Verständnis bei Vereinen

Ostermann sieht auch ein Gerechtigkeitsproblem: „Wenn wir jetzt für die Schulen aufmachen, stehen sofort die Vereine vor der Tür. Auch sie haben gute Hygienekonzepte. Das Verständnis, das sie für die Komplettschließung aufbringen, hätten sie wohl nicht mehr, wenn wir teilweise öffnen.“ Der Druck wäre dann wohl zu groß.

Beschwerden wegen abgestellter Föhne

Und auch in den Wochen nach dem ersten Lockdown habe es beispielsweise Beschwerden von den Eltern gegeben, weil die Föhne abmontiert beziehungsweise außer Betrieb gesetzt worden waren und die Kinder nicht mit trockenen Haaren aus dem Marienbad kamen. Die Föhne durften aber wegen der Gefahr des Verbreitens von Aerosolen gar nicht betrieben werden.

Notlösung fürs Frühjahr

„Es ist ja nicht so, dass uns der Schwimmunterricht nicht interessiert. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder es lernen. Deshalb haben wir auch schon Absprachen getroffen, wie wir den Unterricht organisieren, wenn es wieder möglich ist“, sagt Ostermann. Denkbar wäre beispielsweise ein Verlängern der für den Schwimmunterricht geblockten Zeiten. Auch ein Zuteilen von mehr Bahnen sei möglich. Das ginge zwar zu Lasten der Schwimmer und Badenden, die vormittags da sind. Der Werkleiter hofft allerdings auf Verständnis.

Entspannte Schulleiterinnen

An den Grundschulen sieht man das Problem, geht aber entspannt damit um. „Unsere dritten Klassen haben drei Stunden Sport in der Woche, davon eine fürs Schwimmenlernen. Wenn es wieder möglich ist, werden wir beispielsweise zwei Stunden für die Fahrt ins Bad abgeben“, sagt Schulleiterin Sylvia Endler von der Theodor-Fontane-Grundschule. „Wenn wir es nachholen können, werden wir organisatorische eine Lösung finden.“ Das gelte auch für die Kinder, die im vergangenen Schuljahr nicht mehr an die Reihe kamen.

Es hat schon einmal geklappt

Ähnlich sieht es ihre Kollegin Sabine Specker von der Klingenberg-Grundschule. „Genaue Lösungen kenne ich noch nicht, weiß aber, dass es Absprachen mit der Stadt bereits gibt. Bislang wurde uns immer eine festgelegte Zeit zugeordnet, das wird dann sicher angepasst.“ Sie sei optimistisch. Bei den heutigen vierten Klassen, die im Frühjahr noch in der dritten waren, habe man den verpassten Schwimmunterricht auch noch rechtzeitig vor der aktuellen Schließung absolvieren können.

Da die meisten Kinder mit Bussen zum Schwimmunterricht gefahren werden, ist viel Organisation nötig, bestätigt Rathaussprecher Jan Penkawa. „Am Schwimmbus wird es nicht scheitern. Ernsthaft darüber nachdenken müssen wir wahrscheinlich etwa ab April 2021.“

