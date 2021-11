Trotz Not-OP: Team der Kleiderursel hilft Damsdorfern nach Brand im Märchendorf

Brandenburg an der Havel/Damsdorf

Nach einer Not-OP liegt Nancy Petsch im Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“. Ihr Darm ist eingequetscht, die Brandenburgerin ist geschwächt und hängt an Schläuchen. Doch die als Kleiderursel bekannte Ehrenamtlerin gibt nicht auf. Sie verfolgt jeden Tag per Handy vom Bett aus, was in der Region passiert.

Schock am Krankenbett

Die Bilder vom Feuer im Damsdorfer Märchendorf, einer Kinder- und Jugendwohnstätte schocken die Brandenburgerin. Sie sagt sofort Hilfe zu und nimmt mit dem Smartphone ein Video auf, dass sie auf Facebook postet.

„Ich dachte nur: In Damsdorf brennt es und ich liege hier rum. Ich kann mich immer gut in Menschen rein versetzen. Ich sah zuerst die Flammen und später das kleine, barfüßige weinende Mädchen im Nachthemd, dass sieht wie das Zuhause abbrennt. Das ging mir nicht mehr aus dem Kopf“, dagt Petsch.

Im Märchendorf Damsdorf stand ein Wohngebäude in Flammen. Das Haus wurde evakuiert. Quelle: Julian Stähle

Nach Angaben von Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner konnten neun Kinder und vier Erzieher aus zwei Wohngruppen evakuiert werden, die Hilfsbereitschaft ist groß. Nancy Petsch wendet sich noch im Krankenhaus an Helfer in ihrem Team und findet mit Melanie Schütz und Arezoo Almasi Unterstützer.

Die Ehrenamtler nehmen Mädchensachen in den Größen S und XL und Schuhe für junge Menschen in Größe 39 entgegen und veröffentlichen ihre Telefonnummern als Ansprechpartner für Spender. Sie sammeln zunächst Kleidung und geben diese bei Bedarf an die Betreiber des Märchendorfs ab.

„Aktuell gibt es aber einen Aufnahmestopp, von daher ist es am sinnvollsten, Geld auf das Spendenkonto des Märchendorf-Betreibers zu überweisen“, sagt Nancy Petsch.

Hilfe für Menschen in Not

Sie steht mit der Verwaltung in Kloster Lehnin in Kontakt. „Es ist wichtig, die Hilfe zu bündeln“, sagt die 42-Jährige. Sie wollte wegen ihres Gesundheitszustands keine Zuschauer mit ihrem Video erschrecken, aber sofort helfen.

Die Brandenburgerin ist noch im Krankenhaus und kuriert sich aus. Ihren Videoaufruf würde sie immer wieder genauso starten, auch wenn es ihr noch schlechter geht. „Kinder und Menschen in Not haben jede Hilfe verdient, die sie kriegen können“, sagt Petsch. Melanie Schütz und Arezoo Almasi sind unter 0176/47 00 12 91 und unter 0163/34 47 555 erreichbar.

Von André Großmann