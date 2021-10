Brandenburg/H

Der Herbst ist da, die Nase läuft. Und nicht nur das: Wie die MAZ berichtete, häufen sich zurzeit unter Kindern bundesweit Infektionen mit der Atemwegserkrankung durch das RS-Virus. Die Lage in zahlreichen Kindertagesstätten in Brandenburg an der Havel, Bad Belzig und Treuenbrietzen ist allerdings nicht alarmierend.

Laut Aussage der Kitas fehlen momentan zwar viele Kinder, aber bestätigte RS-Infektionen seien kaum darunter. Dass etwa ein Drittel aller Kinder krank gemeldet ist, sei zu dieser Jahreszeit normal. Die meisten blieben vor allem wegen Erkältungssymptomen und Fieber zuhause. Vergangene Woche seien auch vermehrt Magen-Darm-Beschwerden aufgetreten. In einigen Kitas sind besonders die Krippen betroffen. Dort ist teilweise die Hälfte der Säuglinge und Kleinkinder bis zu drei Jahren krank.

Viele Familien sind in den Urlaub gefahren

Aber auch erfreulichere Gründe als Krankheit tragen dazu bei, dass einige Kitas derzeit leerer als sonst sind: es sind Ferien und einige Familie im Urlaub. Da Eltern oft versäumten, den Grund für das Fernbleiben ihrer Kinder zu kommunizieren, haben viele Kitas keinen Überblick, welche der Kinder erkältet oder im Urlaub seien.

Gemäß dem Infektionsschutzgesetz besteht außerdem keine Meldepflicht für das RS-Virus, das für Respiratorisches Synzytial-Virus steht. Aus diesem Grund fehlen dem Gesundheitsamt der Stadt ebenfalls Daten zur RS-Infektionslage in den Kitas.

Hans Kössel

Den Chefarzt der Kinderklinik Westbrandenburg, Hans Kössel, beunruhigen die vielen Krankheitsfälle in den Kitas nicht. Er hält dies für eine ganz normale Entwicklung: „Die lange Zeit reduzierter Kontakte bedeutet, dass Kinder weniger Kontakt mit Krankheitserregern hatten. Dadurch haben sie auch weniger Antikörper gebildet. Jetzt müssen sie in kurzer Zeit die üblichen Infektionen nachholen.“ Alles in allem bleibe es bei der gleichen Anzahl an Krankheiten, die die Kinder bis zu einem bestimmten Alter durchmachen müssten.

Chefarzt wagt keine Prognose

Ob Kinder die Infektionen nun in wenigen Monaten nachholen und sich die Krankheitsfälle in den Kitas schon bald auf einem normalen Niveau einpendeln, bleibt unklar. Da es eine vergleichbare Lage noch nicht gegeben hätte, wagt auch Chefarzt Kössel keine Vorhersage.

Von Judith von Plato