Wie die tschechische Polizei die Flucht des Messerangreifers aus Brandenburg beendete

Als am Dienstag um 15.29 Uhr der Notruf bei der Brandenburger Polizei einging, war der mutmaßliche Täter schon auf und davon: Soeben hatte der 32-Jährige seine Partnerin in der gemeinsamen Wohnung auf dem Görden brutal niedergestochen, jetzt saß er in seinem silberfarbenen Peugeot. Er war auf der Flucht.

Mit dabei: der gemeinsame einjährige Sohn. Nachdem er seine 35-jährige Freundin mutmaßlich mit einem Messer hatte töten wollen, schnappte sich der afghanische Staatsbürger das Kleinkind und setzte es in das Auto. Sein Ziel – unklar.

Als in Brandenburg die Polizei aktiv wird, ist er längst weg

Versuch einer Rekonstruktion der Ereignisse: Wann genau die Tat geschah und um welche Zeit der Mann seine Flucht begann, ist nicht exakt bekannt. Fakt ist, die Irrfahrt führte den Mann schnell raus aus der Stadt, in Richtung Osten. Während die hiesige Polizei ab 15.30 Uhr alle Hebel in Bewegung setzte und mit voller Stärke am Boden und in der Luft nach dem Flüchtigen fahndete, bretterte der längst über die Autobahn.

Seine spontane Flucht führte den Mann zunächst in Richtung Berlin, später nach Dresden. Ob die Polizei, die inzwischen mit einer internationalen Fahndung nach ihm suchte, da schon wusste wo er war, ist unwahrscheinlich. Immerhin kreiste der Polizeihubschrauber auch viel später am Dienstagabend noch über der Stadt Brandenburg.

Verbrieft ist das: Um 17.48 Uhr überquerte der silberne Peugeot laut tschechischer Polizei die Grenze am Übergang Breitenau/ Krásný Les – also gerade einmal etwas mehr als zwei Stunden, nachdem in Brandenburg der Notruf eingegangen war. Drei Stunden benötigt ein durchschnittlicher Autofahrer laut Google Maps für diese Strecke – der Mann aus Brandenburg, in dieser Ausnahmesituation wohl unter gehörigem Adrenalineinfluss, schaffte das deutlich schneller.

Drei Stunden benötigt man laut dem Kartendienst Google Maps für die Strecke von Brandenburg an der Havel nach Krásný Les. Quelle: Google Maps

Er donnerte auf deutscher Seite wahrscheinlich über die Autobahnen 2, 10, 13 und 17. Die A 17 führt von Dresden in südlicher Richtung direkt zur deutsch-tschechischen Grenze.

Warum das Auto mit deutschem Kennzeichen in einer Zeit, in der die Grenze im Zuge der Corona-Krise dicht sein sollte, ungehindert passieren konnte, ist nun Gegenstand von Ermittlungen der Generalinspektion der tschechischen Sicherheitskräfte. Dabei handelt es sich um eine unabhängige Regierungsbehörde. Das berichtet Novinky, die größte Nachrichten-Website Tschechiens.

Flucht geht weiter – quer durch Tschechien

Der Messerangreifer aus Brandenburg setzte seine Flucht nach dem Grenzübertritt indes noch mehr als eine Stunde lang fort. Über die Autobahn D8 bretterte er zunächst vorbei an Ústí nad Labem in Richtung Prag. Anders, als bisher bekannt, war jedoch auch die Goldene Stadt offensichtlich nicht das Ziel seiner Irrfahrt.

Die tschechische Polizei hat am Dienstagabend auf der Autobahn D1 den Messer-Angreifer aus Brandenburg an der Havel festgenommen. Quelle: Tschechische Polizei/Twitter

Denn wie die tschechische Polizei via Twitter mitteilte, endete die stundenlange Odyssee des Mannes, der noch immer das Kleinkind auf dem Rücksitz hatte, erst gegen 19 Uhr in einer spektakulären Polizeisperre auf der Autobahn D1. Prag hatte er da längst hinter sich gelassen.

Massive Polizeisperre auf der Autobahn hinter Prag

Inzwischen hatten ihn die tschechischen Polizisten, von den deutschen Kollegen informiert, ausfindig gemacht und ins Visier genommen. Auf der D1 in Richtung Brno, der zweitgrößten Stadt des Landes, hatten sie eine massive Straßensperre errichtet. Die Beamten erwarteten den Flüchtigen aus Deutschland an Kilometer 41.

Der Spuk endete schließlich nahe der Autobahn-Ausfahrt Divišov/Český Šternberk. Mehrere Polizeiwagen hatten sich dort über die gesamte Breite der Fahrbahn in Stellung gebracht. Als er sich näherte, erkannte der Mann seine ausweglose Situation. Er hielt den Peugeot auf der rechten der drei Fahrspuren an und begab sich, offenbar ohne größere Gegenwehr, in Polizeigewahrsam. Die stundenlange Flucht hatte ein Ende gefunden.

Bis der 32-Jährige nach Deutschland ausgeliefert werden kann, müssen nun noch diverse Formalien geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft in Potsdam geht aktuell von einem versuchten Mord an seiner Partnerin aus.

Der silberfarbene Peugeot, nachdem die Polizei den Mann auf der Autobahn stoppen konnte. Quelle: Tschechische Polizei/Twitter

Junge ist wohlauf und zurück in Brandenburg

Um den kleinen Jungen, der die stundenlange Flucht offenbar körperlich unbeschadet überstand, kümmerten sich zunächst die tschechischen Behörden, bevor er zurück nach Deutschland gebracht wurde. Nach MAZ-Informationen sollte er bis Donnerstag zurück in Brandenburg und in der Obhut der Eltern des Opfers sein.

