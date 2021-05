Tschirchdamm: Betrunkener Ladendieb droht Personal Schläge an

Brandenburg/H

Auf frischer Tat wurde am Mittwochabend ein Ladendieb in einem Geschäft am Tschirchdamm im Stadtteil Hohenstücken erwischt. Gegen 18.30 Uhr beobachteten Mitarbeiter den 34-Jährigen, als er nicht näher genanntes Diebesgut im Wert von 14 Euro einsteckte. Sie sprachen ihn an, worauf der laut Polizei bereits des Öfteren mit dem Gesetz in Konflikt Gekommene das Personal bedrohte und Schläge androhte. Hinzugerufene Polizisten baten den Mann zum Atemalkoholtest. Er pustete sich auf stattliche 2,56 Promille. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren, Vorwurf: Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch.

Von Philip Rißling