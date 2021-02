Tucheim

Langeweile in Zeiten von Corona? Nicht bei Antje und Thomas Wöhling. Für das Ehepaar aus Tucheim vergeht kein Wochenende ohne einen Ausflug in die tiefverschneite Natur. Und die fängt gleich vor der Haustür an. Auf der weißen Bühne des Fiener Bruchs tummeln sich derzeit unzählige Kraniche, Singschwäne, Silber- und Graureiher sowie Wildgänse. Die Durchzieher wurden von einem eiskalten Winter überrascht, wie es ihn seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Jetzt suchen die Vögel unter der Schneedecke nach Nahrung. Unbemerkt werden sie dabei von den Wöhlings beobachtet. Mit Kamera und Fotoapparat halten die bekannten Tierfilmer die schönsten Motive in der ausgedehnten Niederungslandschaft fest.

Hunderte Kraniche halten sich derzeit auf den verschneiten Flächen im Fiener Bruch auf. Dazu kommen viele Silberreiher und Singschwäne. Quelle: privat

„Vor ein paar Jahren fing es mit nur wenigen Exemplaren an. Inzwischen lassen sich immer mehr Kraniche, Silberreiher und Singschwäne bei uns im Winter nieder. Es ist eine Freude diesem Treiben zuzuschauen“, berichtet Thomas Wöhling. Auch Ehefrau Antje schwärmt von den einmaligen Bildern, die zwischen Königsrode und Tucheim, Karow und Ziesar entstanden sind. Nur öffentlich präsentieren können der Malermeister und die Schwimmmeisterin ihre Aufnahmen in diesem Jahr nicht. Coronabedingt musste die jährliche Veranstaltung in der Gaststätte „Zum Fiener“ in Tucheim abgesagt werden. Doch kein Material geht deshalb verloren. „Alle Filme werden von uns bearbeitet und besprochen. Wir hoffen, dass wir in einem Jahr unseren Fans wieder eine Freude in großer Runde bereiten können“, ist sich das Ehepaar einig.

Ein kapitaler Rothirsch im Revier. Solch eine Aufnahme gelingt nicht alle Tage. Quelle: Frank Bürstenbinder

Je nach Pandemielage können sich die Wöhlings im Sommer kleine Zusammenkünfte auf dem eigenen Hof vorstellen. Doch bis dahin ist es vielleicht noch ein langer Weg. „Wenn wir in Wald und Flur eintauchen, machen wir das in erster Linie für uns selbst. Denn für uns gibt es kein schöneres Freizeitvergnügen, als das Rotwild bei der Brunft zu beobachten oder den Biber beim Dammbau zu filmen. Unsere Erlebnisse teilen wir gerne mit anderen Menschen, denn die öffentlichen Filmvorführungen sind das Sahnehäubchen unserer Öffentlichkeitsarbeit “, sagte Thomas Wöhling der MAZ. Nicht immer hat das Ehepaar so viel Glück wie in der Welt der Vögel. Stundenlanges Ansitzen ohne einen einzigen Anblick auf äsendes Rehwild oder eine vorbeiziehende Wildschweinrotte kann auch den Tucheimern passieren. Mit heißem Tee halten sie sich an solchen Tagen warm. Immer mit dabei die stets angeleinte Teckelhündin Knospe, die mit starrem Blick Witterung aufnimmt und vorbildlich Ruhe bewahrt.

Stare harren in der Kälte auf einem Baumwipfel aus. Quelle: privat

Zahlreiche Filmstunden sind 2020 zu allen Jahreszeiten entstanden. Was den Wöhlings im dritten trockenen Sommer in Folge besonders auffiel: Nicht nur die Kiefern leiden unter den Folgen der Trockenheit. Auch Buchen und Eichen geht es schlecht. „Die Wälder sehen schlimm aus“, berichtet Thomas Wöhling, den es mit seiner Frau auch im vergangenen Jahr bis in den Harz und die Uckermark verschlagen hat. An Wild fehlt es jedenfalls nicht, wie die vielen Aufnahmen zeigen. Kritisch sehen die Tierfilmer den inzwischen erlaubten Einsatz von Nachtsichttechnik bei der Jagd. „Die Lebensräume für das Wild werden ohnehin immer mehr eingeengt. Mit der neuen Technik nimmt auch noch der Jagddruck auf die Tiere zu“, bedauern die Wöhlings. Zu den unvergesslichen Erlebnissen gehörte für sie neben dem Vogelspektakel im Fiener Bruch der Anblick eines säugenden Rothirsch-Spießers auch die Bekanntschaft mit Luchs und Wildkatze.

Von Frank Bürstenbinder