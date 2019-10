Tumorzentrum und Fridays for Future laden zum „Tag der offenen Tür“

Brandenburg/H

„Die ganze Welt gehört auf die Intensivstation.“ Das sagt nicht nur der bekannte Kabarettist Eckhard von Hirschhausen, sondern geben auch Fachärzte des städtischen Klinikums Brandenburg/Havel als Motto aus. Den Titel haben die Krebsspezialisten gewählt für eine Diskussionsrunde, wie sie die Stadt wahrscheinlich noch nicht erlebt hat.

Ein Novum auf ganzer Linie ist der Tag der offenen Tür, zu dem das Onkologische Zentrum Brandenburg am Dienstag, 22. Oktober, von 15 bis 18 Uhr in Haus 3 des städtischen Klinikums in der Hochstraße einlädt.

Wenig wird an dem Tag so sein, wie es treue Besuch früherer Offener-Tür-Tage gewohnt sein mag. Das fängt an bei dem Motto: „Verletzlichkeit ist das, was uns verbindet“ und setzt sich bei den Veranstaltern fort, zu denen außer dem Tumorzentrum die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) und die Initiative „ Fridays for Future“ gehören.

Vor allem aber sind der Themenschwerpunkt und die Herangehensweise neuartig. Der Zusammenhang von Klima und Gesundheit, das Wechselspiel von globalem Klimawandel und lokaler Krebsbehandlung.

Krebsgesunde, Krebserkrankte, Verletztheit, Angst, Hoffnung, Nachhaltigkeit, Zukunftsentwürfe – all das sind Kernbegriffe des Nachmittags, an dem Ärzte, Studenten und Patienten mitwirken.

„Wir betreten mit diesem Ansatz absolutes Neuland und wagen eine kleine Mutprobe“, sagt die Biologin Chrissanti Helmke, die den Tag der offenen Tür gemeinsam mit der Master-Psychologin Fanny Pfahler und der Seelsorgerin Felicitas Haupt koordiniert.

Fanny Pfahler vom Psychologischen Dienst des Klinikums freut sich sehr über die ungewohnte Vielfalt an Mitwirkenden. Dazu gehören Aussteller wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Initiativen Fridays for Future, Scientists for Future und Psychologists for Future sowie die Onkologische Freizeitsportgruppe.

Pharma-Firmen und andere Sponsoren sind nicht vertreten. Dafür aber vier Chefärzte und drei Oberärzte des städtischen Krankenhauses und mehrere Professoren der Medizinhochschule, die ebenfalls einen ungewohnten Blick auf ihr Fach werfen.

Die Sozialmedizinerin Christine Holmberg etwa berichtet von Angst und Hoffnung krebserkrankter Menschen, Radiologie-Chefarzt Andreas Schreyer von Nachhaltigkeit in seinem Fach. Die Teilnahme an der Veranstaltung in der Magistrale von Haus 3 ist kostenlos.

Von Jürgen Lauterbach