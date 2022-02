Brandenburg/H

Es wird stürmisch in Brandenburg. Aus Anlass des europaweiten Notruftags am Freitag, 11. Februar 2022, lassen Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland die Bevölkerung live über den Kurznachrichtendienst Twitter an ihrem Alltag mit Einsätzen, Ausbildung und Information teilhaben. Auch die Feuerwehr Brandenburg an der Havel beteiligt sich am so genannten „Twittergewitter“.

Feuerwehr beim #Twittergewitter dabei

Unter dem Hashtags #112live ist die Feuerwehr an diesem Tab ab 8 Uhr auf Twitter präsent. Sie gibt dann wieder Einblicke in den ganz normalen Alltag mit wie Dienstübernahme, Gerätepflege, Ausbildung, Sport und berichtet live im Wort, Bild und Video von Einsätzen. Die Einsatzkräfte informieren zudem über Einstiegsmöglichkeiten und ganz persönliche Wege zur Feuerwehr. Sie berichten über das richtige Absetzen eines Notrufs und geben Tipps zum Verhalten im Notfall.

Aktion findet zum vierten Mal statt

Es ist bereits das vierte Mal, dass sich die Brandenburger Berufsfeuerwehr an der Aktion beteiligt. Mehr als 60 Berufsfeuerwehren nehmen deutschlandweit daran teil. Der Zeitpunkt für den Tag des Notrufs ist kein Zufall: Das einprägsame Datum 11.2. hat dieselbe Reihenfolge wie die Notrufnummer 112.

Von Philip Rißling