„Twittergewitter“ zieht auch über Brandenburg an der Havel hinweg

Brandenburg/H

„Das Sturmtief Sabine zieht langsam ab und das Twittergewitter zieht über Deutschland hinweg. 47 Berufsfeuerwehren werden den ganzen Tag über den Feuerwehralltag berichten. Wir sind eine der Berufsfeuerwehren.“ Mit diesem Beitrag eröffneten die Brandschützer der Havelstadt am Dienstagmorgen ihr Twittergewitter.

Denn aus Anlass des europaweiten Notruftags am 11. Februar lassen die Wehren bundesweit die Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter an ihrem Tagesgeschehen teilhaben. Die Brandenburger beteiligten sich bereits an der ersten Aktion 2019.

Einblicke in den Berufsalltag

Ab 8 Uhr morgens sind Meik Jäger und André Schulz dabei, die Menschen über Twitter mit Neuigkeiten zu versorgen. „Wir stellen das Einsatzgeschehen der Berufsfeuerwehr, aber auch der neun freiwilligen Ortswehren vor. Wir sind schließlich eine große Familie“, sagt Brandoberinspektor Meik Jäger. Insgesamt leisten 383 hauptberufliche und ehrenamtliche Kräfte ihren Dienst in der Havelstadt.

Beim Twittergewitter soll es allerdings nicht nur um die Tageseinsätze, sondern auch um Einblicke in den Berufsalltag oder die Ausbildung bei der Feuerwehr gehen. Um das interessant zu gestalten, haben sich die Männer an ihrem Laptop einiges einfallen lassen. „Damit die Bürger das auch einmal aus unserer Sicht sehen“, haben sie unter anderem zwei Videos eingestellt.

So filmen die Einsatzkräfte den Weg eines Löschzug zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage aus dem Fahrzeug heraus. Oder sie nehmen die Menschen mit in die Lüfte. Aus dem Cockpit ist zu erleben, wie der Rettungshubschrauber Christoph 35 auf die Rettungswache zuschwebt. Mit an Bord: das kuschelige Eselmaskottchen der fliegenden Retter.

Nachwuchsgewinnung ist ebenfalls Ziel

„Das Interesse der Menschen motiviert uns, das Twittergewitter mitzumachen“, begründet Jäger. Letztendlich wolle die Feuerwehr aber nicht nur auf dem Laufenden halten, sondern auch interessierte Mitstreiter gewinnen. „Der Nachwuchs ist uns sehr wichtig“, betont der Brandoberinspektor.

Bisher sind die Brandenburger unter dem Hashtag #112live, #BFBrandenburg und #Brandenburg112 nur im Rahmen des Twittergewitters präsent. Das soll sich aber ändern, wenn es nach Jäger geht. „Es ist schon unser Ziel, irgendwann kontinuierlich zu twittern“, verrät er.

Das bundesweite Twittergewitter läuft am Dienstag, 11. Februar, bis 20 Uhr.

Von Antje Preuschoff