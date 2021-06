Brandenburg/H

Auf dem Beachvolleyballplatz an der Technischen Hochschule Brandenburg stehen 30 Jungs auf einem Bein und hüpfen auf und ab. Auf ihren roten T-Shirts kleben Namensschilder. Ian, Tjark, Tobias. „Ein paar von ihnen werden wir bestimmt irgendwann im Fernsehen sehen“, sagt Sebastian Pfeiffer, Trainer des Volleyballvereins Brandenburg Blau-Weiß. Denn die 30 Jungs sind irgendwelche Volleyballspieler, sondern im Kader der U-17-Nationalmannschaft.

Die Mannschaft ist für einen Lehrgang zu Besuch in Brandenburg an der Havel. Sebastian Pfeiffer und sein Team von der „Volleyball Akademie Brandenburg“ sind die Gastgeber und sorgen dafür, dass die Hallen immer leer und die Mägen immer voll sind. Die Akademie unterstützt den Verein Blau-Weiß seit Anfang des Jahres mit unterschiedlichen Fortbildungsprogrammen für Trainer, aber auch Bewegungsangebote für Kinder.

Bei den Profis abschauen

Der Lehrgang der U-17-Nationalmannschaft ist der erste, der seit der Gründung der Akademie stattfinden kann. „Das ist auch für unsere Trainer eine super Möglichkeit, um sich bei den Profis etwas abzuschauen. Und auch für die Spieler schadet es nicht zu schauen, wo die Reise mal hingehen könnte“, sagt Pfeiffer.

Trainer Kay Matysik zeigt die nächste Übung im Training der U-17-Volleyball-Nationalauswahl. Der Berliner ist zweifacher Vize-Europameister und nahm 2012 an den Olympischen Spielen teil. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Aufwärmen ist vorbei. Die Spieler finden sich paarweise zusammen und trainieren ihre Koordinationsfähigkeit. Ball zu spielen, mit einem Arm Baggern und dann mit dem Bein wieder rüber zum Partner spielen. Gar nicht so einfach. Zwischen den Reihen läuft Dominic von Känel umher, beobachtet genau, gibt hier und da Tipps. Er ist der Nachwuchsbundestrainer und hat diese 30 Jungs mit ausgesucht.

„Das sind die 30 besten Spieler Deutschlands in ihrer Altersklasse. Alle von ihnen hätten das Potential irgendwann in der A-Mannschaft zu spielen“, sagt von Känel. Ob sie es schaffen hängt von mehreren Faktoren ab. Die Trainer achten auf die Technik, Taktik, aber auch auf die körperlichen Voraussetzungen der Volleyballer. Große Spieler haben es leichter. Sie können schneller reagieren, weil sie nicht so hoch springen müssen.

Sebastian Pfeiffer von den Blau-Weiß-Volleyballern aus Brandenburg hat den Lehrgang der U-17-Volleyball-Nationalauswahl organisiert. Quelle: Rüdiger Böhme

Sand oder Halle?

Dominic von Känel ist nicht der Einzige der einen genauen Blick auf die jungen Spieler wirft. Drei Assistenztrainer begleiten den Lehrgang, zwischendurch zücken sie immer wieder ihre Handys und filmen die Spieler beim Training. Und heute sind auch noch zwei extra Beachvolleyballtrainer dabei, die das Training am Vormittag leiten. Ob die Jungs später hauptsächlich im Sand oder in der Halle spielen werden, wissen viele zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Mehr Chancen auf die A-Nationalmannschaft hat man in der Halle, aus dem einfachen Grund, weil dort mehr Spieler auf dem Feld stehen. Beim Beachvolleyball bestehen die Mannschaften nur aus zwei Spielern. Dafür ist das Feld kleiner und man darf oft an schönen Stränden spielen. „Beachvolleyball hat halt mehr Eventcharakter und ist auch deshalb sehr prominent in den Medien“, sagt Pfeiffer.

Es sind keine Brandenburger im U-17-Kader

Jetzt wird blocken geübt. Ab und zu fliegt ein Ball vom Feld und rollt auf den angrenzenden Parkplatz. Die meisten der 30 Jungs trainieren heute zum ersten Mal zusammen. Sie kommen aus allen Ecken Deutschlands, die meisten aus Baden Württemberg. Aus Brandenburg ist leider dieses Jahr keiner dabei. Hat das etwas mit Corona zu tun? Schließlich konnten die Spieler alle nur unterschiedlich viel trainieren und spielen. „ Nein, das ist immer jahrgangsabhängig. Mal ist jemand dabei, mal eben nicht“, sagt Pfeiffer.

Fritz Vähning (16) ist Kapitän der U17 Nationalmannschaft. Quelle: Lena Köpsell

Fritz Vähning hat es dieses Jahr geschafft. Der Bayer ist der Kapitän der Mannschaft und freut sich auf die nächsten Tage. „Aber man merkt auch, dass alle stark unter Druck stehen. Jeder strengt sich hier extra an, deshalb macht es besonders viel Spaß“, sagt der 16-jährige Spieler. Die Stimmung der Jungs untereinander sei gut. Sie sind derzeit mit ihren Trainern im Axxon Hotel an der Magdeburger Landstraße untergebracht.

Am Wochenende steht das erste Turnier an

Außer dem Hotel, dem Beachvolleyballfeld und der Dreifelderhalle im Wiesenweg werden die Spieler nicht viel von der Havelstadt sehen. Trainiert wird zweimal am Tag, jeweils zwei Stunden lang. Aber ganz ohne Sightseeing will Pfeiffer die Spieler nicht wieder gehen lassen. „Vielleicht schaffen wir vor dem Wochenende noch eine kleine Stadttour. Entweder vom Wasser aus, bein Stand-Up-Paddling. Oder wir machen eine Waldmopstour“, sagt er.

Der Lehrgang der Junioren geht bis Donnerstag, am Freitag wird es ernst. Da steht ihr erstes Spiel als frisch gebackene Mannschaft an. Die U17 spielt mit im Bundesauswahlturnier. Allerdings treffen die 30 besten Junioren hier auf die U-19-Landesmannschaften. Mal sehen, wie sich die angehenden Profis da trotz Altersunterschied schlagen werden.

Von Lena Köpsell