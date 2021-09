Brandenburg/H

Eine bundesweite U-18-Wahl gibt es am Freitag, 17. September, neun Tage vor der offiziellen Bundestagswahl auch in Brandenburg an der Havel. Die Initiative des Bundesjugendrings wird gefördert durch die Bundeszentrale für Politische Bildung sowie das Bundesfamilienministerium. Ziel des parteiunabhängigen Projekts sei es, Kinder und Jugendliche für Politik zu interessieren und ihre politische Meinungsbildung zu stärken. Es wolle aber auch Anstoß geben, im Politikbetrieb Ideen von Kindern und Jugendlichen aufzugreifen. Darüber hinaus würden junge Menschen so die Funktionsweise des Wählens erleben.

Projekt stößt auf Zustimmung bei Jugendlichen

Hannah Cierzynski spricht sich für ein Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre aus. Quelle: Flor Janke

Tatsächlich wird die Initiative von denen, die sie erreichen soll, bereits positiv aufgenommen. Hannah Cierzynski, Schülerin am von-Saldern Gymnasium, findet das Projekt sinnvoll. Ihrer Meinung nach sei es sehr wichtig, Kinder und Jugendliche in Politik und Gesellschaft mitentscheiden zu lassen. „Es wäre fragwürdig, wenn man Jugendlichen, also der Zukunft selbst, kein Mitspracherecht an Entscheidungen für die Zukunft gewähren würde.“ Die politikinteressierte Schülerin freut sich, nun auch eine Möglichkeit zu haben, ihre Meinung zu äußern.

Wahlstandorte in der Stadt

Alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Brandenburg bekommen am 17. September an gleich drei Orten die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben. Das mobile Wahllokal auf dem Katharinenkirchplatz am Baumrondell sei der zentralste Ort . Dort könnten junge Menschen ihre Stimme von 14 bis 18 Uhr abgeben. Begleitet werde der Wahlstandort durch Streetworker der Stadt, des Humanistischen Regionalverbands und den Mitarbeitern des Evangelischen Jugendhauses Café Contact.

Dieses betreibe auch ein Wahllokal in seiner Einrichtung, Domlinden 23, Brandenburg an der Havel und ist von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der dritte Standort befindet sich im Mehrgenerationshaus „Die Stube“, Bahnhofstraße 1a in Kirchmöser. Hier könnten junge Wähler unter 18 Jahren ihre Stimme von 14 bis 18 Uhr abgeben.

Viele Kinder sollen erreicht werden

Die Streetworker werden am Vormittag zusätzlich in einigen Schulen unterwegs sein und das Café Contact lädt Schulklassen in seine Einrichtung ein. So werde möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, sich politisch zu informieren und sich durch ihre Stimme auszudrücken.

Auch Kritik wird geäußert

Doch auch auf Kritik stößt die Initiative. Sofia Iljewa, ebenfalls Schülerin des von-Saldern-Gymnasiums, zweifelt an der Entscheidungsfähigkeit von Kindern im Bezug auf wichtige politische Themen. „Ich finde zwar ein Wahlrecht ab 16 berechtigt, aber ich denke, darunter ist man noch ein bisschen jung, um seine gefestigte Meinung zu vertreten zu können“, sagt die 15-Jährige.

Die Ergebnisse der U18- Wahl sind zwar nicht bindend, sie werden aber in Politik, Medien und Gesellschaft wahrgenommen und sollen eine Annäherung zwischen Jugend und Politik bilden.

Von Flor Janke