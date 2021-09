U18-Wahl: SPD bei Jugendlichen in Brandenburg an der Havel vorn

Brandenburg/H

Im Rahmen der U18-Wahl am 17. September konnten Kinder und Jugendliche auch in der Havelstadt an die Urnen treten. Nach der bundesweit einheitlichen Schließung der Wahllokale um 18 Uhr erfolgte die Auszählung der Stimmen (siehe Diagramm). Das Ergebnis wurde online an die Wahlleiter übermittelt. Die bundesweiten Wahlergebnisse werden am Montag ab 12 Uhr auf www.u18.org bekanntgegeben.

Eine Grafik für das U18-Wahlergebnis 2021 in Brandenburg an der Havel. Quelle: Moritz Jacobi

In Sachen Wahlbeteiligung verzeichnet Wahlbüro-Leiterin Sabine Gallien vom Café Contact auf der Dominsel einen kleinen Rekord. „Wir hatten 593 Wählerinnen und Wähler. Bei den letzten U18-Wahlen 2017 und 2013 waren es noch 163 bzw. 215“, sagt sie am Abend der Auszählung. Auch im Mehrgenerationenhaus „Die Stube“ in Kirchmöser kamen immerhin 36 Stimmen zusammen.

Pop-Up-Wahlkabine am Neustädtischen Markt

Während das Café Contact schon im Vorfeld rund 150 Wahlzettel im Rahmen von Aktionen mit insgesamt sechs Schulklassen eingesammelt hatte, öffnete „Die Stube“ ihr Wahllokal am Freitag ab 14 Uhr. Gegenüber vom Neustädtischen Markt unterhielten derweil Streetworker sowie Mitarbeiter von KiJu und Café Contakt einen Pop-Up-Stand mit Infomaterial über das Parteienspektrum. Die Wahlkabinen und Urnen wurden von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt.

Besonders am stark frequentierten Pop-Up-Stand vor der St. Katharinenkirche wurden bis zur letzten Minute die Kreuze gesetzt. Auch die von Lilly Hanke und Maya Esser. Ginge es nach ihnen, sollte das gesetzliche Wahlrecht bereits ab 16 Jahren ausgeübt werden dürfen. „Ob man die nötige politische Reife hat, ist doch ganz individuell verschieden, was genauso für Erwachsene gilt“, entgegnet Maya Esser auf einen gängigen Kritikpunkt am Jugendwahlrecht.

Nicht nur fühlen sich viele Kinder und Jugendliche von den Wahlprogrammen der etablierten Parteien unzureichend adressiert. „Auch die Wahl selbst könnte ein bisschen mehr Eventcharakter vertragen“, findet die 22-jährige Pauline Güntsch vom KiJu (Humanistischer Regionalverband). Ganz in diesem Sinne haben Carsten Kraft und Jessica Haase von der Kirchmöseraner „Stube“ gemeinsam mit den Kids ihre quietschbunte Wahlurne selbst gebastelt und sich den Wahltag mit gemeinsamem Pizzabacken versüßt.

In Kirchmöser haben die Kids ihre eigene Wahlurne gestaltet. Quelle: Moritz Jacobi

Eine Woche der politischen Bildung

In der „Stube“ in Kirchmöser wurden das Parteienspektrum und die Standpunkte ausgewählter Parteien zu politischen Themen vorgestellt. Quelle: Moritz Jacobi

Fast ebenso wichtig wie die Wahlen selbst sind die Tage unmittelbar davor. Während die Streetworker um Alexander Bonatz in Schulen wie der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule oder der Oberschule Brandenburg Nord unterwegs waren und sich für politische Bildung stark machten, empfing das Café Contact auf der Dominsel die fünften und sechsten Klassen der Domgrundschule und der Frederic-Joliot-Curie-Schule.

Im Mehrgenerationenhaus Kirchmöser konnten sich die Wähler von morgen eine Woche lang spielerisch mit politischen Inhalten und den Grundzügen von Demokratie befassen. Auch Schüler der 8. Klasse der BOS Kirchmöser fanden sich zum Crashkurs Politik ein, formulierten eigene politische Ziele und lernten die deutsche Parteienlandschaft kennen.

U18-Wahlrecht in Brandenburg

Sabine Gallien vom Jugendhaus „Café Contact“ des Evangelischen Kirchenkreises. Quelle: Moritz Jacobi

Bei der von der Bundeszentrale für Politische Bildung geförderten U18-Wahl von 2017 gaben fast 220.000 Kinder und Jugendliche ihre Stimmen ab. „Bisher waren unsere Wahlergebnisse immer recht nah an den Wahlkreis-Ergebnissen der Bundestagswahl“, erinnert sich Sabine Gallien vom Café Contact. Der typische Ausreißer sei freilich die Tierschutzpartei, die diesmal an zweiter Stelle vorn liegt.

Bei der offiziellen Bundestagswahl am 26. September können in diesem Jahr etwa 35 Millionen Wahlberechtigte im Alter von mehr als 50 Jahren über die Zukunft der Jüngeren entscheiden. Nur knapp fünf Prozent der Wählerschaft sind Erstwähler.

Nicht nur deshalb fordern zahlreiche Verbände und Vereine seit geraumer Zeit ein Wahlrecht ab 16 Jahren. Im Land Brandenburg gilt seit 2011 bereits ein eingeschränktes Wahlrecht ab 16 Jahren: Jugendliche können hier an Volksbegehren, Kommunalwahlen und Landtagswahlen teilnehmen. „Bei der nächsten Landtagswahl wollen wir deshalb entsprechend mit einer U16-Wahl dabei sein“, sagt Streetworker Alexander Bonatz.

