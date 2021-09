Über 2000 Patienten bangen um Hausarztstelle in Ziesar

Ziesar

Für rund 2000 Patienten in Ziesar und Umgebung gibt es derzeit nur ein Thema: Wie geht es im ehemaligen Landambulatorium weiter? Nach der Verabschiedung von Gerhard Hafner als Hausarzt vor wenigen Wochen bangen besorgte Bürger um die Nachbesetzung der Stelle. Auf Initiative des Gesundheitszentrums Brandenburg (GZB) gibt es zwar derzeit mit Michael Schwarz eine Vertretung in Ziesar, doch diese soll eigentlich am 30. September 2021 auslaufen. Dann soll Schwarz unter der Flagge des GZB die Hausarztstelle von Wolfgang Hammer in Wollin übernehmen, der in den Ruhestand geht.

Nachfolger in Ziesar gesucht

Doch dieser Plan könnte noch einmal zeitlich ins Wanken geraten. Grund: Entgegen ursprünglicher Hoffnungen ist aktuell ist kein dauerhafter Ersatz für Hafners Praxis in Sicht. „Wir suchen mit Hochdruck nach einem Nachfolger für Ziesar. Allerdings scheint das nicht ganz einfach zu sein. Deshalb wird möglicherweise die Vertretung durch Herrn Schwarz über den 30. September hinaus verlängert. Einzelheiten müssen aber noch besprochen werden“, sagte GZB-Geschäftsführerin Milena Schaeffer-Kurepkat der MAZ auf Nachfrage. Die GZB engagiert sich bereits seit Jahren für die ambulante Versorgung auf dem Land. Unter anderem werden Arztpraxen in Golzow, Päwesin und Bad Belzig unterhalten. Wollin wäre der nächste Standort.

Dr. med. Milena Schaeffer-Kurepkat ist Ärztliche Direktorin der Geschäftsführung des Gesundheitszentrums am Hauptbahnhof in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Boehme

„Wir betrachten Ziesar und Wollin als ein Versorgungsgebiet. Es macht wenig Sinn, Ziesar zu besetzen und dafür Wollin ohne Arzt zu lassen. Auch dort erwarten die Patienten die angekündigte Nachbesetzung“, so Schaeffer-Kurepkat. Ziesars Amtsdirektor Norbert Bartels hatte sich hilfesuchend an das Gesundheitszentrum gewandt, weil inzwischen klar ist, dass es keinen reibungslosen Übergang in Ziesar geben wird. Überrascht von der aktuellen Situation zeigte sich gegenüber der MAZ auch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KV). „Wir waren bisher leider nicht informiert. Denn am 26. März 2021 informierte uns Dr. Hafner, dass er einen geeigneten Bewerber gefunden habe und er unsere Unterstützung nicht mehr benötige“, teilte KV-Pressesprecher Christian Wehry mit.

Nachbesetzung in Ziesar bewilligt

Jetzt soll in Zusammenarbeit mit dem Amt Ziesar die damals gestoppte Ausschreibung des Arztsitzes in Ziesar reaktiviert werden. „Ich hoffe, dass im Interesse vieler Bürger in der Stadt und der Umgebung eine Lösung gefunden werden kann“, so Bürgermeister Dieter Sehm. An der Kassenärztlichen Vereinigung, die für die vertragsärztliche Versorgung der Versicherten in der Gesetzlichen Krankenkasse verantwortlich ist, soll eine Perspektive der Praxis auf dem Breiten Weg jedenfalls nicht scheitern. Im Rahmen des von Gerhard Hafner beantragten Nachbesetzungsverfahrens hat der Zulassungsausschuss bereits im Februar 2021 die Nachbesetzung der Stelle bewilligt. Mit Jan Volkens gibt es in Ziesar in der Badstraße eine weitere Hausarztpraxis.

Von Frank Bürstenbinder