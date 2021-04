Brandenburg/H

„Über sieben Brücken musst Du geh’n“, heißt es im Superhit von Karat. Und wo könnte das außerhalb von Venedig besser klappen als in Brandenburg an der Havel?

Die Stadt im Fluss hat nahezu 80 Brücken. Da sollte es möglich sein, einen ganz besonderen Osterspaziergang zu unternehmen. Die MAZ hat ihn schon einmal vorab absolviert. Sind Sie bereit, liebe Leser?

Los geht es auf dem Parkplatz am Molkenmarkt, der landläufig schon zum Neustädtischen Markt gezählt wird. Dort wird das Auto abgestellt. Nicht vergessen, die Parkuhr für mindestens eineinhalb Stunden zu füttern, falls es nicht gebührenfrei ist.

Die erste Brücke führt die Havelstraße über den ersten Arm des Pumpergrabens. Quelle: Rüdiger Böhme

Dann geht es erst einmal nach rechts in die Hauptstraße, vorbei an der Apotheke, bis zur Einmündung in die Kurstraße. Kurz am Bollmannbrunnen vorbei laufen wir bis zur „Agentenzentrale“ und biegen rechts in den Gorrenberg ein.

Hier passieren wir auf Höhe der Wollenweberstraße die Stadtmauer der Neustadt und kommen in die Havelstraße zu unseren ersten beiden Brücken.

Die beiden fast unscheinbaren Straßenbrücken überspannen den Pumpergraben, der einst zur Mostrichmühle führte und sich auf kurzer Strecke teilt.

Viele Geschichten gibt es über die Gottfried-Krüger-Brücke, oder besser Bauchschmerzenbrücke, die als dritte Brücke den Pumpergraben überspannt an seiner Einmündung in die niedere Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Weiter geht es bis zur Schillerstraße. Diese lassen wir links liegen und gehen nach rechts zum Heinrich-Heine-Ufer. Nach kurzem Weg entlang der Niederhavel kommen wir an die Gottfried-Krüger-Brücke, eher bekannt als Bauchschmerzenbrücke, wo wir dem Pumpergraben wieder begegnen, der hier in die Niederhavel mündet. Am Heineufer entlang geht es bis zur Uferpromenade an der Jahrtausendbrücke. Mit Blick auf das Salzhofufer und die Johanniskirche gegenüber bietet sich hier die erste Gelegenheit, ein Eis zu schlecken.

Natürlich darf bei dem Osterspaziergang die Jahrtausendbrücke nicht fehlen. Sie ist die Vierte. Quelle: Rüdiger Böhme

Wenn wir die Jahrtausendbrücke überquert haben, halten wir uns gleich rechts und gehen zwischen der Goldschmiede Brüggemann und der Glaserei Kaiser in die Kommunikation, weiter in die Altstädtische Wassertorstraße bis an die Stadtmauer der Altstadt.

Hier biegen wir nicht links ab, sondern gehen halb rechts vor der Stadtmauer den parkähnlichen Weg weiter an der Niederhavel bis zum Ende entlang, bereits mit dem Blick auf den Dom. Am Ende kommen wir links herum auf die Altstädtische Große Heidestraße, die wir bis an die Kreuzung vorlaufen.

Die Homeyenbrücke ist die fünfte Brücke auf dem Weg, sie überspannt die Niedere Havel an ihrer Mündung zum kleinen Beetzsee. Quelle: Rüdiger Böhme

Hier geht es rechts in die Mühlentorstraße, dabei bleibt die Gotthardtkirche links liegen. Die Mühlentorstraße entlang geht es zur fünften Brücke.

Die ist die Homeyenbrücke. Sie überspannt die Niederhavel auf ihrem Weg zum kleinen Beetzsee. Weiter geht es auf dem Grillendamm bis hinter den Fußgängerüberweg. Dort biegen wir rechts auf den Weg zum Dom ein. Eingerahmt vom Regionalladen und dem Wohnmobilstellplatz geht es über die Fußgängerbrücke, die den Domstreng überspannt, auf den Burghof des Domes. Über das Domgelände führt der Weg unter dem Durchgang direkt auf St.Petri zu.

Die sechste Brücke, ist die Fußgängerbrücke über den Domstreng zum Burghof des Domes. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit einem Blick zurück auf den Brandenburger Dom gehen wir voran bis zur Einmündung rechts in den Domkietz. Am kleinen Parkplatz halten wir uns links und gehen auf die Näthewindebrücke zu.

Vorbei am Evangelischen Gymnasium links und den Gärten des Kietzes zur rechten Seite kommen wir über diese Brücke zur Hammerstraße. Dabei bietet sich links ein wundervoller Blick auf die Mühlen und den Mühlentorturm. Die Gotthardtkirche ist rechts in einigem Abstand zu sehen. Und ganz nah ist das Bootshaus des Ruderclubs Havel.

Mit der Näthewindebrücke, der siebten Brücke, ist der Osterspaziergang fast geschafft. Quelle: Rüdiger Böhme

Wenn wir auf der Hammerstraße sind, geht es hinter der Sporthalle gleich wieder nach links an den Sportanlagen vorbei zur Uferpromenade der Näthewinde in Richtung Mühlentorturm.

Den lassen wir dann links liegen und es geht rechts zum Molkenmarkt wieder auf den Parkplatz und zu unserem Startpunkt, der den Osterspaziergang über sieben Brücken auch beendet.

Zur Belohnung könnte sich noch ein Abstecher in die Steinstraße zu einem der Eiscafés anbieten, aber bei Bedarf nicht vergessen, die Parkuhr noch einmal zu füttern.

Von Rüdiger Böhme