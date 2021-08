Brandenburg/H

Auch Politiker sind Menschen, die sich freuen und ärgern. Einmal in der Woche fragt die MAZ die sechs Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Frauen und Männer, über wen sie sich in den zurückliegenden Tagen besonders gefreut und über wen sie sich besonders geärgert haben. Das können, müssen aber nicht andere Politiker sein.

die Kandidaten können jeweils einen Mensch oder auch zwei Frauen und Männer benennen. Die beiden Sätze, die in einer begrenzten Textlänge zu vervollständigen sind, lauten so.

Über diese Menschen habe ich mich in dieser Woche gefreut, weil: …und: Über diese Menschen habe ich mich in dieser Woche geärgert, weil: …

Tobias Bank (Linke): Geärgert habe ich mich über das Magazin Der Spiegel, den Merkur und die Bild-Zeitung, weil sie gleichermaßen über den Rücktransport von Alkohol der Bundeswehr aus Afghanistan berichteten und dabei den Eindruck erweckten, als sei das beschlossene Sache. Später stellte sich die von vielen Zeitungen und mir aufgegriffene Info als falsch heraus. Gefreut über die Programmverantwortlichen des Theaterfrühstücks in Brandenburg für ihr tolles Programm.

Axel Brösicke (AfD): Geärgert habe ich mich über Anton Hofreiter, der auf dem Neustadt Markt erst gegen die AfD hetzt und sich dann wundert, dass er ausgebuht wird, und über die westliche Allianz in Afghanistan, die erst zusieht, wie 20 Jahre Aufbauarbeit zerfallen und dann die Ortskräfte im Stich lässt. Gefreut habe ich mich über die Teilnehmer der Diskussion beim Seniorenbeirat, die wissen, was sie wollen, und über meine Familie, die mir den Rücken stärkt.

Sonja Eichwede (SPD): Gefreut habe ich mich über die guten Gespräche von Olaf Scholz und mir mit den Beschäftigten des Riva Stahlwerkes in Brandenburg an der Havel bei unserem Besuch am Sonntag sowie über die guten Zustimmungswerte für meine SPD. Geärgert habe ich mich über einen vor mir sehr langsam fahrenden LKW auf der Bundesstraße 102.

Patrick Meinhardt (FDP): In dieser Woche freue ich mich nur – und zwar über Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, deren 70. Geburtstag wir gefeiert haben. Sie hat aus dem Justiz- ein Freiheits-und Bürgerrechtsministerium gemacht. Diese engagierte Liberale wäre meine 1. Wahl als erste Bundespräsidentin im kommenden Jahr!

Alexandra Pichl (B 90/Grüne): Geärgert habe ich mich über die Bundesregierung, die ihre Verantwortung für das Schicksal der Ortskräfte in Afghanistan noch immer nicht eingesteht, geschweige denn aufarbeiten will. Gefreut habe ich mich über die Bürger*innen in Brandenburg an der Havel, die mit uns diskutiert haben, obwohl rund 100 aggressive Querdenker*innen und Nazis die Veranstaltung mit Pfiffen, Beleidigungen und Drohungen massiv gestört haben.

Dietlind Tiemann (CDU): Über Tobias Bank, Kandidat der Linken, habe ich mich geärgert. Er verhält sich fortwährend unprofessionell gegenüber der Bundeswehr in den Tagen der Rettungsaktion in Kabul. Dabei verbreitet er Falschnachrichten wie die Aussage, die Bundeswehr habe lieber Bierdosen statt Menschen ausgeflogen. Und das als Politikwissenschaftler. Danke an die MAZ, sie hat es für die Leser als Fake News entlarvt. Wer Fake News verbreitet, gefährdet unsere Demokratie.

Von Jürgen Lauterbach