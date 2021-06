Überall Frust nach Bruch der Koalition und auch aus der CDU kommt Kritik am Auswahlverfahren

Brandenburg/H

Wundenlecken am Tag danach. Die Rathauskoalition aus CDU, Freien Wählern und SPD ist geplatzt, noch bevor sie arbeitsfähig war (MAZ berichtete). „Eine Stadtregierung funktioniert nur, wenn alle vertrauensvoll zusammenarbeiten. Hierzu war ich bereit“, sagt der SPD-Vorsitzende Daniel Keip, der Montag die Reißleine zog und seiner Bewerbung als Beigeordneter widersprach.

Die CDU hatte versichert, dass ihr Kandidat für das Finanzressort Thomas Barz alle erforderlichen Befähigungen für höchste Verwaltungsämter laut Brandenburger Kommunalverfassung besitze. „Doch jetzt ist deutlich: Der CDU-Kandidat besitzt offenbar nicht die nötige Laufbahnbefähigung. Man kann und darf eine Kooperation, die vertrauensvoll arbeiten soll, nicht gleich mit einer Täuschung beginnen“, so Keip.

Und man dürfe „ein ordentliches Auswahlverfahren nicht zurechtbiegen.“ Deshalb werde die SPD ihr Angebot „zurückzuziehen und eine Beigeordnetenwahl momentan nicht unterstützen.“ Fraktionschefin Britta Kornmesser legt nach: „Wir sind mit dem Anspruch in die Gespräche gegangen, Gräben und Verletzungen zu überwinden. Nun wird klar, die CDU hat nicht gelernt, dass Partnerschaft nur auf Augenhöhe und mit Ehrlichkeit funktioniert.“

CDU bleibt gelassen

In der CDU versteht man die Aufregung nicht. CDU-Fraktionschef Jean Schaffer meint, er hätte lieber abgewartet, was die Untersuchung externer Juristen bezüglich der Eignung aller Kandidaten ergeben würde. Wie berichtet, sollten auch der erste Beigeordnete Michael Müller (parteilos) und der für die freien Wähler antretende Uwe Freimuth überprüft werden, ob man ihnen eine Eignung für das Richteramt attestieren könne. „Da hätte man jetzt die Nerven bewahren müssen“, sagt Schaffer.

Er plädiere für die Fortsetzung der Verfahrens und die Ansetzung der Beigeordnetenwahl. Den Hinweis, dass nun mit der SPD und vorher bereits mit Linken, Grünen und FDP die Mehrheit signalisiert habe „Wir wählen nicht mit“ – und dann nur eine Mehrheit mit der AfD möglich sei – lässt Schaffer nicht gelten: „Das ist eine geheime Wahl.“ Da würden der eine oder andere vielleicht anders entscheiden als er das vorher öffentlich erklärt.

Vertrauen aufgebraucht?

Von der CDU-Kreisvorsitzenden Dietlind Tiemann gab es bisher ebenso wenig eine Stellungnahme zum Platzen der Koalition wie von Oberbürgermeister Steffen Scheller. Bei einer Fraktionssitzung per Computer am Dienstagabend wurde lediglich von Scheller erklärt, das werde sich noch alles aufklären.

Es habe zwei Nachfragende gegeben, doch letztlich hätte „keiner gezuckt“, berichtet ein Teilnehmer. Allerdings sei sich das Gros der Fraktion einig: „Das haben Tiemann und Scheller verbockt.“ Scheller hatte im Vorfeld von der Fraktion verlangt, dass der von Tiemann ins Rennen geschickte Kandidat weiter unbekannt bleibe und man ihm und ihr vertrauen solle.

Sichtlich auf Abstand zu dem Geschachere in seiner CDU geht der Vorsitzende der Jungen Union Marco Wagner: Die Querelen hätten „deutlich gezeigt, dass das Personalauswahlverfahren dringend überarbeitet werden sollte.“ Faktisch sei es so, dass Bewerber, die Kompetenz und Erfahrung mitbringen „je nach politischer Großwetterlage und politischen Absprachen, keine natürliche Chance haben, für dieses Amt gewählt zu werden.“

JU-Chef kritisiert das Verfahren

Das ist eine verbale Ohrfeige für die Tiemann und Scheller. Nicht einmal der CDU-Kreisvorstand in Gänze kannte den Namen von Thomas Barz. Das „Ich-wünsche-mir-wen-Konzert“, so Wagner, sorge unweigerlich für „politischen Unmut“. Sein Vorschlag: Kompetenz und Persönlichkeit von Bewerbern müssten im Fokus stehen unabhängig von Parteibuch und Parteinähe.

Das ist für Schaffer nicht akzeptabel: „Natürlich muss sich das Kräfteverhältnis in der Beigeordnetenrunde an den Mehrheiten in der SVV orientieren.“ Daher stehe es der CDU zu, einen weiteren Beigeordneten zu haben. Da habe nicht nur mit der Befähigung zum Richteramt zu tun, so Schaffer.

Grüne nehmen Akteneinsicht

Grünen-Chefin Martina Marx hat jetzt Akteneinsicht beantragt und will Montag „alle Kandidaten unter die Lupe nehmen.“ Sie glaubt: Das ist bestimmt etwas Gutes für die Stadt dabei. Stoppen könne „OB Scheller das Verfahren nicht so einfach.“ Grundsätzlich begrüßt sie den Schritt der SPD.

Die FDP spricht einem „unanständigen Postengeschacher“ in einer Hinterzimmerkoalition, um „gegen die Interessen der Bevölkerung eigene Parteifreunde zu versorgen.“ Der FDP-Kreisvorsitzende Patrick Meinhardt sagte: „Wenn sich drei Parteien zusammentun, die sich offensichtlich untereinander nicht vertrauen, kommt ein derartiges Chaos heraus.“

Der AfD-Fraktionschef Axel Brösicke, der mit Tiemann um das Bundestagsmandat in Konkurrenz tritt, meint: „Wir als AfD-Fraktion erwarten jetzt umgehend einen Vorschlag des Oberbürgermeisters, wie zu verfahren ist, um die durch den Bruch der Rathaus-Koalition nicht mehr benötigte vierte Beigeordneten-Stelle zu verhindern. Jahrelang ging es mit zwei Beigeordneten, mittlerweile hatten wir drei dieser Stellen besetzt.“

Von Benno Rougk