Brandenburg/H

Aufgrund der derzeitigen Corona-Beschlüsse können große Veranstaltungen nur sehr eingeschränkt stattfinden. Das gilt auch für die Tage der offenen Tür an den Brandenburger Schulen. Die Schulen haben unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Die MAZ hat nachgefragt.

Neue Oberschule in der Caasmannstraße: Der Tag der offenen Tür wird online stattfinden. Geplant ist er für den 25. Januar. Zu dem entsprechenden Zeitpunkt findet sich auf der Website www.neueoberschule-brb.de ein Video, was die Schule vorstellt. Dort befindet sich auch bereits ein Flyer. Bei Fragen können die Eltern sich unter dieser Telefonnummer für Beratungsgespräche in der Schule anmelden: 03381/7965777. Wichtig zu beachten ist, dass die Gespräche nur mit einem Elternteil und einem Kind, unter Berücksichtigung der 3G-Regel, durchgeführt werden. Auch Führungen durch die Schule und Klassenräume sind auf Anmeldung möglich.

BOS Kirchmöser: Auch hier wird der Tag der offenen Tür digital stattfinden. Am 17. Januar wird ein virtueller Durchgang mit entsprechenden Hinweisen durch die Fachlehrer und Schulleitung stattfinden. Alle Informationen können der Website entnommen werden: www.bos-kirchmoeser.de.

Oberschule Brandenburg Nord: Der Tag der offenen Tür sollte ursprünglich am 19. Januar stattfinden, musste allerdings abgesagt werden. Stattdessen wird ein virtuelles Video-Rundgang durch die Schule, sowie wichtige Informationen in Kürze auf der Schulhomepage veröffentlicht: www.oberschule-nord.de.

Oberstufenzentrum Flakowski: Die Tage der offenen Tür mussten aufgrund der Pandemielage auch hier abgesagt werden. Die Schule will zeitnah Ersatztermine anbieten.

Oberstufenzentrum Reichstein: An der Schule findet kein Tag der offenen Tür statt, da es keine Angebotsstudiengänge gibt.

Otto-Tschirch-Oberschule: Der Tag der offenen Tür war für den 12. Januar geplant, findet nun jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Präsenz statt. Stattdessen hat die Oberschule einen Imagefilm auf der Homepage veröffentlicht. Neben diesem können interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler eine Powerpoint-Präsentation, den Flyer der Schule und ein Schulplakat abrufen – alles unter www.otto-tschirch-oberschule.de. Weitere Informationen und Einblicke gibt es auf dem Instagram-Kanal der Otto-Tschirch-Oberschule unter www.instagram.com/otto_tschirch_oberschule_brb. Interessierte Eltern können sich zudem mit der Schule in Verbindung setzen und einen individuellen Termin vereinbaren. Dort können Fragen beantwortet und eine Führung durch die Schule unternommen werden.

Evangelisches Domgymnasium: Das Gymnasium hat bereits am vergangenen Samstag seinen „Campus-Tag“ durchgeführt. Inzwischen läuft das Aufnahmeverfahren, mittels Online-Gespräche, auf Hochtouren. „Nachzügler“ haben die Möglichkeit, sich bis zum 21. Januar anzumelden.

Von-Saldern-Gymnasium: Der Tag der offenen Tür wurde abgesagt und wird am 22. Januar virtuell stattfinden. Dafür wird ein virtueller Rundgang auf der Website hochgeladen: www.salderngym.de.

Berthold-Brecht-Gymnasium: Ab dem 15. Januar, 10 Uhr, wird auf der Website des Gymnasiums www.brecht-gym.de ein Link zum virtuellen Tag der offenen Tür freigeschaltet. Hier gibt es einen Rundgang und Präsentationen der verschiedenen Fachbereiche zu sehen.

Nicolaischule: Auf der Homepage www.nicolaischule-brandenburg.de findet sich ein Link zum Kurzfilm „Virtueller Tag der offenen Tür 2022“. Sollten bei den Eltern Fragen offen sein, können diese einen Termin zu persönlichen oder telefonischen Gesprächen vereinbaren. Erreichbar ist die Schule unter der E-Mail-Adresse sekretariat@nicolai.schule-brandenburg.de oder unter der Telefonnummer 03381/522286.

Von Julia Kazmierczak