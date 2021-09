Brandenburg/H

Der junge Mann, der am Donnerstag die Total-Tankstelle in der Plauer Landstraße in Brandenburg an der Havel überfallen hat, ist weiter auf der Flucht. Wie die Brandenburger Polizei am Freitag auf MAZ-Nachfrage mitteilte, dauern die Ermittlungen der Beamten in dem Fall an. Demnach fehle von dem Tatverdächtigen weiter jede Spur. „Ein möglicher Tatverdächtiger ist bislang noch nicht bekannt gemacht worden“, hieß es von der Pressestelle am Freitagmittag.

Die Polizei hofft weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung. Am Donnerstag hatte ein 16 bis 18 Jahre alter, dicker und rund 1,60 Meter großer Mann die Tankstelle überfallen und dabei eine Person, die dort arbeitet, brutal verletzt. Das Opfer musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei war mit einem Großeinsatz auf die Suche nach dem Räuber gegangen, der in ein nahes Waldstück floh. Dabei kamen Fährtenspürhunde und ein Hubschrauber zum Einsatz.

Von Philip Rißling