Brandenburg/H

Die Stadtverwaltung plant wohl einen großen Test in Sachen Zumutbarkeit von Straßenbaustellen: „Was können wir noch alles tun, damit auch dem letzten Autofahrer der Kragen platzt?“ Anders ist es nicht zu erklären, dass ab Juli die Altstadt gesperrt ist, wenn gleichzeitig noch zwei Monate lang bis mindestens Ende August die Verbindung zwischen Neustadt und Dominsel gekappt bleibt, weil an der Neustädtischen Fischerstraße noch so lange gewerkelt wird. Offensichtlich sind nun einige Stadtverwalter übermütig geworden, angesichts der Tatsache, dass es dort ganz gut klappt und der befürchtete Superstau ausgeblieben ist. Das ist aber auch nur gelungen, weil nicht alle Autofahrer der ausgeschilderten Umleitung folgen, sondern sich ihre Wege suchen – auch durch die Altstadt. Das kann man in den Stoßzeiten besonders deutlich in der Mühlentorstraße sehen. Aber es klappt irgendwie. Ganz ohne Bypässe geht es eben nicht in einer Stadt, in der das Verkehrsnetz allein durch die Zahl der Havel- und Kanalübergänge limitiert ist.

Lesen Sie auch Große Baustelle in der Altstadt kommt schon im Sommer

Von André Wirsing