Überraschender Wechsel an der Spitze des Brandenburger Sparkasse

Die Mitarbeiter der Sparkasse der Stadt Brandenburg staunten nicht schlecht als sie Mittwoch erfuhren, dass mit sofortiger Wirkung Christian Ebert als Marktdirektor die Privatkundenbereiche der Marktdirektionen Potsdam-Mittelmark und Brandenburg an der Havel der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) verwaltet. Der 47-jährige Diplom Betriebswirt (FH) -ein MBS-Eigengewächs und geborene Brandenburger – übernimmt damit zusätzlich die Verantwortung für weitere zehn Geschäftsstellen sowie ein Vermögens-Center in der Havelstadt.

Bisher arbeitete der in Brandenburg lebende Ebert in Bad Belzig und war für Potsdam-Mittelmark zuständig. In den zurückliegenden Wochen war der bisherige Marktdirektor Ronald Priebe nicht mehr im Büro in der St.-Annen-Galerie gewesen. Aus gesundheitlichen Gründen, wie es hieß. Christian Ebert half kommissarisch.

Immer am Ball: Der Ex-Marktdirektor der MBS Ronald Priebe. Quelle: Marcus Alert

„Der Vorstand der MBS weiß bei Christian Ebert den für uns so wichtigen Standort Brandenburg an der Havel in erfahrenen Händen“, teilt MBS-Vorstand Andreas Schulz in einer dürren Pressemeldung mit. In der wird der neue Mann, der in Belzig einen guten Ruf hat, über den grünen Klee gelobt. Gemeinsam mit 140 Mitarbeitern und 28 Azubis gelte „seine besondere Aufmerksamkeit der umfassenden Beratung der Kunden.“

Maßgeschneiderte Lösungen je nach Lebenssituation und Lebensabschnitt werde die Sparkasse für jeden Kunden berücksichtigen, lässt der neue Marktdirektor wissen und ergeht sich lange in Sparkassen-Lyrik: „Wir begleiten unsere Kunden ein Leben lang, vom Einstieg mit dem Kids-Sparbuch bis zum finanziell sorgenfreien Ruhestand.“

„Für die Zukunft alles Gute.“

Dass Christian Ebert „Energie und Schaffenskraft für die vielfältigen beruflichen Herausforderungen – seit neuestem beim Wassersport auf der Havel – gemeinsam mit seiner Familie gewinnt“ („Meine Ehefrau und meine beiden Töchter sorgen für viel Abwechslung – nicht nur auf dem Wasser“) erfährt die Welt zudem. Und ganz zu Schluss heißt es lapidar: „Sein Vorgänger, Ronald Priebe, wird sich nach erfolgreichen 12 MBS-Jahren künftig neuen Herausforderungen außerhalb der MBS stellen. Die MBS wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.“ Punkt.

MBS-Sprecher Robert Heiduck kann nichts Erhellendes zu der plötzlichen Trennung beitragen. Er könne Gerüchte, dass dort etwas vorgefallen sei, weder bestätigen noch dementieren: „Weil ich gar nichts weiß.“

Nur Gerüchte

Auch Ronald Priebe sagt derzeit nichts. Wie andere Geldhäuser auch, steht die MBS angesichts von Nullzinsen unter Druck und will Kosten sparen. In den zurückliegenden Jahren hatte sie sich auch im Brandenburger Marktgebiet von Filialen und Geldautomaten getrennt. Zuletzt wurden der Standort Plaue und die größere MBS-Filiale in der Altstadt aufgegeben.

Seit geraumer Zeit hält sich unter den Mitarbeitern der MBS das Gerücht, die Gebiete Mittelmark und Brandenburg könnten zusammengelegt werden. Mit einem Marktdirektor, der schon jetzt für beide Bereiche zuständig ist, könnte dieser Schritt beschleunigt werden, heißt es orakelnd aus der MBS.

Von Benno Rougk