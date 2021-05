Grebs/Prützke

Er ist der Namenspate für den neuen Wanderweg zwischen Grebs und Prützke. Doch Herr Biber ließ sich am Sonntag bei der feierlichen Eröffnung des 6,4 Kilometer langen Rundweges nicht sehen. Dabei hat der Nager am Görnsee längst seine Spuren hinterlassen. Gleich neben der Badestelle sind Biberspuren an Bäumen zu sehen. Seine Burg hat das besonders geschützte Tier am anderen Seeufer errichtet, wo er ungestört vom Menschen seinem Tagewerk nachgehen kann. Ausflügler begleitet der Biber dennoch als grün gezeichnetes Wanderwegekennzeichen durch die Grebser und Prützker Feldmark.

Der Wanderweg führt um den Görnsee an Feldern und Grünland vorbei. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie bestellt schien die Sonne am ersten warmen Maitag, als rund 40 Teilnehmer den neuen Wanderweg erstmals abschritten. Zuvor enthüllten die Grebser und Prützker Ortsvorsteher Harry Grunert und Marco Abram sowie Wanderwegewart Konrad Müller und Horst Bleicke vom Grebser Kultur- und Heimatverein eine Informationstafel, auf der die schaurig-schöne Geschichte vom versunkenen Dorf Görne nachzulesen ist. Eine zweite Tafel steht in Prützke in der Ortsmitte – finanziert aus dem Ortsteilbudget. Grunert erinnerte daran, dass der Rundkurs nach der Wende von ABM-Leuten erstmals angelegt wurde, danach aber in Vergessenheit geriet und wieder zuwuchs. Er dankte den vielen Helfern und dem Kloster Lehniner Bauhof, die die Trasse wieder begehbar gemacht und ausgeschildert hätten.

Das Wegekennzeichen ist ein grün gezeichneter Biber auf weißem Grund. Quelle: Frank Bürstenbinder

Konrad Müller, der 20 Jahre ehrenamtlich als Wanderwegewart für die Gemeinde Kloster Lehnin tätig war, wird der Biberwanderweg besonders in Erinnerung bleiben. Der Damsdorfer hatte maßgeblich an der Konzipierung der Strecke mitgearbeitet. „Das Projekt kam gerade rechtzeitig in einer Zeit, wo die Leute verstärkt die Natur vor ihrer eigenen Haustür wiederentdecken“, sagte Müller der MAZ. Er wird am 1. Juni offiziell von der Gemeinde aus seinem Ehrenamt verabschiedet. Seine Nachfolger sind Jutta Scherling und Klaus Lenz aus dem Ortsteil Lehnin, die sich wie schon ihr Vorgänger auch um die Wanderwege in der Nachbargemeinde Groß Kreutz (Havel) kümmern. Zusammen sind das rund 400 Kilometer Wegstrecke. „Konrad Müller hinterlässt ein großes Paar Schuhe. Aber wir sind jetzt schon viel unterwegs, um uns mit den Örtlichkeiten vertraut zu machen“, berichten die neue Wanderwegewarte.

Mit Klängen aus seinem Parforcehorn begrüßte Konrad Müller die Teilnehmer an der Eröffnung des Biberwanderweges zwischen Grebs und Prützke. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach den Dankesworten von Frank Wetzel vom Tourismusverein „Kloster Lehnin“ an Konrad Müller, griff dieser noch einmal zum Parforcehorn, um seinen Nachfolgern ein musikalisches Ständchen vorzutragen. Dann konnte sich Ortsvorsteher Grunert als fachkundiger Führer auf der Strecke beweisen, die schon nach rund 100 Metern an einem ehemaligen Schandfleck vorbeiführt, von dem heute nichts mehr zu sehen ist. „Wir sind heilfroh, dass ein Investor die alte Ferienlagerruine endlich beseitigt hat“, so Grunert. Der Biberwanderweg führt in einigem Abstand vom Görnsee entfernt durch die Feldmark an Feldern und Grünland der von der Familie Costello betriebenen Emsterland Agrargesellschaft vorbei. Auch die Eigentümer wollen sich mit einer Info-Tafel zur Landwirtschaft an der weiteren Ausgestaltung des Wanderweges beteiligen.

Der Wanderweg führt an der alten Schule in Prützke vorbei. Dort soll bald eine Info-Tafel an einen berühmten Schüler erinnert werden. Und zwar an den Flugakrobaten, Test- und Kampfflieger Walter Höhndorf (1892-1917). Quelle: Frank Bürstenbinder

Rastmöglichkeiten gibt es bislang nicht. Doch Grebs und Prützke können sich vorstellen über ihre Ortsteilbudgets Bänke entlang der Strecke anzuschaffen. Der Wanderweg führt als Rundkurs durch die Prützker Ortslage und auf dem Rad- und Gehweg entlang der Landesstraße zum Görnsee zurück. In Prützke machten die Teilnehmer der Premiere einen kurzen Halt vor der alten Dorfschule. Dort soll bald eine zusätzliche Tafel an einen berühmten Schüler erinnern. Nämlich an den Flugakrobaten sowie Test- und Kampfpiloten Walter Höhndorf (1892-1917). Statt eines Bibers erfreute auf den letzten Metern ein Hase mit seinem Anblick die Wanderer. Obwohl Meister Lampe dem Namenspaten die Show stahl, ist die Begegnung für die Macher des Wanderweges kein Grund für eine Umbenennung.

Von Frank Bürstenbinder