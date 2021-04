Überraschung für Kinder: Brandenburger verschenken 100 Ostertüten 

Brandenburg/Havel

Mit Schokolade, Gummibären und Kaubonbons überrascht das Team vom „Für alle Laden“ am Ostersonntag Kinder. Die Ehrenamtler verschenken von 14 bis 16 Uhr in der Jacobstraße 9 gefüllte Tüten an 100 Knirpse.

Glück für Kinder

„Wir wollen zum ersten Mal an Ostern Kinder glücklich machen. Jetzt gelten wieder strengere Regeln, nicht jeder kann seine Freunde oder Familienmitglieder sehen und vielleicht fehlt deshalb etwas. Ein Lächeln der Kleinen ist nun umso wichtiger. Wir haben uns Gedanken gemacht, damit dieser Plan gelingt“, sagt Janett Girbinger.

Janett Girbinger arbeitet an den Ostertüten. Quelle: privat

Die Ehrenamtlerin sitzt im Laden und arbeitet vor dem Start des Projekts an den Geschenken. Dazu nimmt die 38-Jährige eine Brotpapiertüte und malt mit einem schwarzen Filzstift Nasen und Augen der Hasen. Anschließend klebt sie die Tüte zu, nach fünf Minuten ist ein Exemplar fertig.

Corona ändert Pläne

Ursprünglich wollten die Organisatoren ihre Ostertüten im Brandenburger Theaterpark verstecken, jetzt haben sie umgeplant und starten die Aktion wie beim System „Click and Collect“. Deshalb hat das Team einen Wunsch.

„Wir bitten alle Gäste darum, nicht zu lange vor dem Laden zu verweilen. Wir brauchen keine Menschenansammlungen und empfehlen, eine Maske zu tragen, wenn sich mehrere Gäste vor dem Laden versammeln“, sagt Janett Girbinger.

Kontaktliste für Besucher

Sie und Partner Mirko Mieland notieren sich beim Event die Namen der Besucher auf Kontaktlisten. Die Brandenburger hoffen, dass Gäste nur als Familie erscheinen, ihre Tüte abholen und dann wieder gehen.

Der „Für alle Laden“ ist Ende August 2020 gestartet. Auf 78 Quadratmetern bieten Ehrenamtler Streetwork-Angebote für Kinder und Jugendliche, Malaktionen, Workshops und eine Wunschbox.

Für das Jahr 2021 hofft Janett Girbinger auf mehr Normalität und Besucher. „Wir freuen uns, wenn wieder längere Gespräche mit Gästen möglich sind“, sagt die Ehrenamtlerin. Sie ist gespannt, wie lang die 100 Geschenktüten ausreichen. „Ich rechne mit zwei Stunden, es könnte aber auch schneller gehen“, sagt die Brandenburgerin und legt noch einen Schokohasen in die Tüte.

Von André Großmann