Wenn die Stadtwerke Brandenburg und der Wasserversorger Brawag in den kommenden Tagen 130.000 Bescheide mit Verbrauchsabrechnungen für Strom, Gas, Fernwärme und Wasser für das Jahr 2020 verschicken, wird einiges anders sein als in den Vorjahren.

Zeitversetztes Versenden

„Wir haben uns dafür entschieden, die Briefe versetzt zu versenden. Es geht los am 25. Januar mit den Brawag-Rechnungen, die Stadtwerke folgen dann am 27. Januar und am 1. Februar“, sagt Mike Heuser. Er ist Chef des Kundenservice bei den Stadtwerken. „Wir wollen die gewohnte Servicequalität halten.“

Kundencenter bleibt zu

Mike Heuser leitet den Kundenservice bei den Stadtwerken. Quelle: André Wirsing

Hintergrund ist, dass wegen der Pandemie das Kundencenter geschlossen bleibt. Nachfragen oder Reklamationen können ausschließlich über die Telefonnummer 03381 / 752 752, per E-Mail kundenservice@stwb.de oder über das Kundenportal auf der Seite www.stwb.de geklärt werden. „Die Kunden können sich melden, wir haben fast 30 Mitarbeiter auch aus anderen Bereichen, die in den nächsten Wochen alles andere liegenlassen, um Probleme der Kunden zu beseitigen.“ Deswegen wollte man den erwarteten Ansturm an Nachfragen etwas entzerren. Wer nicht telefonisch durchkommt, kann per Mail eine Bitte um Rückruf schicken, diesen werde es selbstverständlich geben.

Mehr Kunden bekommen Geld zurück

Spürbar höhere Rechnungen wegen des höheren Anteils an Homeoffice sind nicht flächendeckend nachzuweisen, andere Effekte relativieren das, etwa das Absenken der Mehrwertsteuer. Und es gibt eine Überraschung: Mehr Stadtwerke-Kunden als im vergangenen Jahr bekommen sogar Geld zurück. „Anfang 2020 hatten wir 32.000 offene Posten mit einem Guthaben von etwa 5,9 Millionen Euro. Nun im Jahr 2021 sind es 34.000 offene Posten mit einem Volumen von 6,85 Millionen Euro.“ Das Geld werde bereits zum 25. Januar ausgezahlt. So kann der Effekt eintreten, dass das Geld schon auf dem Konto ist, wenn die Abrechnung noch gar nicht im Briefkasten liegt.

Keine Barauszahlung möglich

Zum Verständnis: Heuser verwendet das Wort „offene Posten“ und nicht „Kunden“, weil die Zahlen nicht immer identisch sind, manche Kunden zwei oder mehr Guthaben ausgezahlt bekommen. Und für die Menschen, die sich in den Vorjahren ihre Guthaben immer bar abegholt haben, gibt es nun eine Einschränkung: Barauszahlung geht diesmal wegen der Pandemie nicht, alle müssen eine Bankverbindung angeben. Für die übergroße Zahl von Kunden, die per Lastschrift abbuchen lassen, ändert sich nichts – aufs selbe Konto werden auch die Guthaben erstattet.

Zählerstände per Mail geschickt

Die schwierige Lage hat natürlich auch ein paar Auswirkungen: Vereinzelt sei es vorgekommen, dass die Ableser der Stadtwerke-Tochter Brandenburger Dienstleistungen BDL nicht in die Wohnungen gelassen wurden. Viele Kunden haben ihre Zählerstände über das Portal oder per Mail übermittelt.

Ratenvereinbarungen sind möglich

Und es wird auch Kunden geben, denen es schwer fallen wird, ihre Rechnungen jetzt zu bezahlen, ahnt Heuser. „Wir bieten jedem Kunden eine Lösung an. Voraussetzung ist aber, dass er sich meldet. Meist finden wir zu einer Ratenvereinbarung. Das hat im ersten Lockdown gerade mit den Gastronomen und anderen Gewerbetreibenden sehr gut geklappt, dass wir eine Stundung oder eine gestaffelte Bezahlung ausgehandelt haben. Wir sind uns der Situation und Lage bewusst und tragen auch eine Verantwortung.“

