Überraschung im Schulstreit: Aus einer mach zwei

Und sie bewegen sich doch – große Überraschung mit einer einfachen Lösung im aktuellen Schulstreit: Keiner der vorliegenden Anträge von Verwaltung und von verschiedenen Fraktionen zum Schulentwicklungsplan ist am Montagabend im Hauptausschuss abgestimmt worden. Stattdessen wollen alle nun an einer gemeinsamen Lösung arbeiten.

Kompromiss ist sehr wahrscheinlich

Und diese sieht mit hoher Wahrscheinlichkeit so aus: Das Oberstufenzentrum „Alfred Flakowski“ wird vorerst nicht geschlossen beziehungsweise mit dem OSZ „Gebrüder Reichstein“ wie geplant fusioniert. Dafür rücken die Flakowski-Auszubildenden in der Caasmannstraße etwas zusammen, um Platz zu machen für eine zweizügige Oberschule, in der Alterstufe ab der siebten Klasse gibt es ab dem kommenden Schuljahr Raumbedarf.

Filiale der Nicolaischule

Die Nicolaischule in der Vereinsstraße könnte eine Filiale in der Caasmannstraße bekommen. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Oberschule wird dann wahrscheinlich eine Filiale sein der Nicolaischule. Möglich wäre auch eine Filiallösung mit der Oberschule Nord, doch wegen der räumlichen Nähe würde Schulverwaltungsamtsleiterin Viola Cohnen die Nicolaischule bevorzugen.

Die Filiale könnte dann „aufwachsen“ bis zur zehnten Klasse, in den kommenden fünf Jahren wäre dann Zeit, entweder eine neue Schule in der Innenstadt zu bauen oder neu über das Schicksal des OSZ zu entscheiden und die Räume für die Oberschüler weiter zu nutzen.

Platz ist in der Caasmannstraße

Platz für die Oberschul-Filiale wäre für die nächsten Jahre vorhanden, bestätigt Viola Cohnen im Hauptausschuss: „Laut Angaben von OSZ-Schulleiter Rainer Marxkors sind derzeit sieben Klassenräume frei. Würde eine Abteilung an das Reichstein-OSZ ausgegliedert, gibt es zwölf weitere nutzbare Räume.“

Oberschule ist am wichtigsten

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) gibt am Ende der etwas mehr als einstündigen Diskussion zu: „Wichtiger als der gesamte Schulentwicklungsplan ist die Vorlage, die ich ihnen im November zum Einrichten einer neuen Oberschule präsentiere. Da brauchen wir ihre Zustimmung, die ungeheuer wichtig ist für das Anmeldeverfahren für die Sekundarstufe I im kommenden Jahr.“

Angebot zur Mitarbeit

Gleichzeitig bietet er die Mitarbeit seiner Verwaltung an, wenn Fraktionen Änderungen am vorgelegten Entwurf zum Schulentwicklungsplan vornehmen wollen. Im Klartext: Bevor jede Fraktion im stillen Kämmerlein eine andere Version ausheckt, wolle man gemeinsam an einem Papier arbeiten, das eine richtig große Mehrheit bekommen kann.

Kritik auch aus der CDU

Jean Schaffer, Fraktionschef der CDU. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Rathauschef reagiert damit auch auf Kritik, die er aus der „eigenen“ CDU-Fraktion erfahren musste. „Das Schließen eines Oberstufenzentrums – und darauf läuft ja die geplante Fusion hinaus – wäre ein falsches Signal für eine Stadt, die weiter wachsen will“, sagt CDU-Fraktionschef Jean Schaffer. Man solle vorerst die Räume nutzen, die ohnehin leer stehen. Beim Flakowski-OSZ müsse man sich anschauen, „wo die Reise hingeht“. Dazu müsse man aber gleichzeitig Anreize schaffen, um die dort vermittelten Berufsbilder wieder für junge Menschen attraktiv zu machen.

Schließen ist kein Zukunftsmodell

Walter Paaschen, Stadtverordneter der CDU und SVV-Vorsitzender. Quelle: Rüdiger Böhme

SVV-Vorsitzender Walter Paaschen ergänzt: „Wir führen eine Zukunftsdiskussion mit ,Unsere Stadt 2035’, da passen die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen nicht in die gewünschte Entwicklung. Ich sehe einen großen Verständigungsbedarf, wir müssen einen vernünftigen Vorschlag aushandeln.“

Mahnungen aus den Fraktionen

„Schulentwicklung ist gleichbedeutend mit Stadtentwicklung“, mahnt Linken-Parteichef René Kretzschmar. Und AfD-Fraktionschef Axel Brösicke sagt: „Wir haben mit dem Ausbildungszentrum der Handwerkskammer in Götz schon eine Chance verspielt, jetzt sollen wir nochmal Ausbildungsplätze in der Stadt wegstreichen.“

Weitere Konfliktpunkte bleiben

Sollte sich eine Mehrheit auf den oben beschriebenen Kompromiss einigen können, bleiben dennoch einige Konfliktpunkte: Beispielsweise die Raumknappheit und Zweckentfremdung von Horträumen an Schulen, die vollgepropften Klassen, den Ausbaubedarf an der Havelschule. Zum Lösen dieser Probleme könnte in den nächsten Wochen zumindest ein zeitlicher Fahrplan diskutiert und festgelegt werden.

