Ziesar

Einen Ladendieb haben Polizisten am Mittwochabend in Ziesar dingfest gemacht. Der Mann wurde in dem Laden in der Schopsdorfer Chaussee gegen 20 Uhr beim Klauen von zwei Überraschungseiern erwischt. Hinzugerufene Beamte überprüften den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass er ohne gültigen Führerschein mit dem eigenen Pkw angereist war – der war ihm erst vor 14 Tagen wegen eines anderen Delikts abgenommen worden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und Anzeigen angefertigt.

Von MAZ