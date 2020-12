Brandenburg/H

Der erste von drei Fußgängerüberwegen ist fertig. Die Stadt stattet derzeit die Übergänge an Gefahrenstellen so aus, dass sie sicherer werden.

Sprengelstraße ist fertig

Komplett umgerüstet ist derzeit der Übergang an der Sprengelstraße zwischen der Grundschule und den beiden gegenüberliegenden Kindertagesstätten. Er bekam ein beleuchtetes „Überkopf-Schild“, das Verkehrszeichen schwebt über der Fahrbahn. Zudem wurde die Beleuchtung erweitert, die LED-Leuchten strahlen nun in der Lichtfarbe von 4000 Kelvin, so dass wartende oder herannahende Passanten gut von Autofahrern zu erkennen sind.

15.000 Euro pro Übergang

Alleine für diesen Übergang hat der Umbau rund 15.000 Euro gekostet, die Stadt bestreitet die Maßnahme wie die anderen beiden auch aus Eigenmitteln. „Die Verkehrsbehörde hatte noch Geld ,übrig’, weil ein Blitzer nicht wie geplant angeschafft wurde. Also wurden die Mittel umgeschichtet, bevor sie verfallen“, sagt die städtische Verkehrsplanerin Angela Herzberg. „Das gehört zu unserem Programm der Schulwegsicherung.“

Fundamente sind Kostentreiber

Kostentreibend ist meistens der Umstand, dass für die über der Fahrbahn hängenden Überwegs-Zeichen spezielle Masten mit einem verstärkten Fundament eingebaut werden müssen. „Wir haben überall in den Gehwegen schon sehr viele vorhandene Leitungen, die nicht beschädigt werden dürfen. Da ist es schon ein Kraftakt, Platz für das Fundament zu schaffen.“

Zwei weitere Überwege

Neben der Sprengelstraße sind noch die Überwege in der Rosa-Luxemburg-Alle für die Hortkinder sowie in der Wilhelmsdorfer Landstraße nahe der Abzweige zur Rochow- beziehungsweise zur Meyerstraße an der Reihe. Sie werden ähnlich ausgestattet, teilweise erst zu Jahresbeginn 2021.

Neue Übergänge sind behindertengerecht

„Das sind alles Fußgängerüberwege im Bestand, die wir faktisch nachrüsten. Laut einer neuen Richtlinie müssen neue Überwege alle behindertengerecht und in der sehr hellen und relativ kalten Lichtfarbe angelegt werden, so dass wir das Nachrüst-Problem künftig wohl nicht mehr haben werden“, sagt Angela Herzberg.

Von André Wirsing