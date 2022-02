Übler Scherz: Notlage am Havelufer in Brandenburg war vorgetäuscht

Brandenburg

Mit so etwas treibt man keinen Schabernack: Am Samstagnachmittag hat die Polizei in Brandenburg an der Havel einen Anruf erhalten. Ein Mann schlug Alarm, da er auf einem frei zugänglichen Wassergrundstück am Grabower Weg mehrere Kleidungsstücke gefunden hatte. Nun war er besorgt, dass jemandem etwas passiert sein könnte.

Die Beamten stellten am Gewässer tatsächlich ein Handtuch, eine Hose, einen Pullover, ein Paar Schuhe, sowie einen Trinkbecher fest, die dort abgelegt waren. Nach ersten Ermittlungen wurden die Gegenstände über Nacht dort hingelegt. Für die eingesetzten Beamten entstand demnach der Eindruck, dass eine Notlage für eine unbekannte Person vorliegen könnte, die sich womöglich nach der Entkleidung ins Wasser begeben haben könnte.

Polizei fordert Hubschrauber und Taucher an

In der Folge hat der Kriminaldauerdienst ermittelt, ein Fährtenhund suchte das Grundstück ab und die Wasserschutzpolizei und der Polizeihubschrauber waren bereits zum Einsatzort unterwegs. Zudem wurden Polizeitaucher angefordert.

Befragungen des Anrufer führten die Polizisten dann zu einem 26-jährigen Freund. Dieser gab an, dass er die Bekleidung in der Nacht zum Sonnabend unbemerkt auf dem Grundstück deponiert habe und sich gegenüber dem Anrufer einen Scherz erlauben wollte, um ihn zu erschrecken.

Anzeige für den üblen Streich

Da der Eindruck einer Notlage vorgetäuscht wurde, nahmen die Gesetzeshüter eine Strafanzeige wegen des üblen Streiches auf. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Von René Gaffron