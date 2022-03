Brandenburg/H.

Dicht gedrängt saßen am frühen Sonntagabend die Besucher in der St.-Gotthardt-Kirche. Bewegt lauschten sie den schönen Stimmen des A-Capella-Sextetts „6 Richtige“, die es in der Havelstadt bereits zu einiger Berühmtheit gebracht haben.

Doch trotz der schönen Stimmen und der wunderbaren Lieder lag Traurigkeit über dem Abend. Hatten doch die vier Männer und zwei Frauen zu einem Benefizkonzert eingeladen, dessen Erlös denen zu Gute kommen soll, die auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine sind, und die derzeit schon zu Hunderten in der Havelstadt Quartier gefunden haben.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir singen für die Opfer des Krieges in der Ukraine und bitten um eine Spende“, hatten die Sänger im Vorfeld erklärt. Jeder Beitrag werde als Überbrückungsgeld zu 100 Prozent direkt den Opfern zukommen, die in Brandenburg an der Havel Zuflucht fanden, noch keine sozialen Leistungen erhalten und Kleidung und Dinge des täglichen Lebens dringend benötigen.

Die 6 Richtigen beim Solidaritätskonzert für die Ukraine Quelle: privat

Über Katrin Rautenberg würden die Spenden über die vom Oberbürgermeister eingerichtete Koordinationsgruppe direkt an die Bedürftigen ausgehändigt. Der Appell blieb nicht ohne Wirkung: 3800 Euro spendeten die Konzertbesucher. „Dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, sagte Benjamin Kahlays. Zusammen mit Anita Wodatschek, Theresa Bartz, Markus Rindt, Torsten Imber und Mark Spiess bildet er das Vokalensemble.

„Imagine“ als Höhepunkt

„Die sechs Richtigen“ sangen in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine unter anderem die Friendenshymne „Imagine“ von John Lennon. Und das Publikum sang mit. Das Programm am Freitag reichte von Pop-Songs der Beatles, Supertramp und Sting über Jazz-Kompositionen bis zu klassischen Werken von Mozart.

„Es war großartig“, sagt Monika Nowotny. Die bekannte Friseurmeisterin war zuerst in die Gotthardtkirche geeilt, bevor es sie zur Mahnwache auf den Marienberg zog. Vielleicht könne man das in Zukunft zeitlich etwas besser koordinieren, hofft sie. Von der Vielzahl der Gäste und dem Abend an sich, war sie gleichwohl begeistert.

Von Benno Rougk