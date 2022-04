Wusterwitz

“Guten Morgen, Sofia. Wie geht es dir?“ Die in deutscher Sprache gestellte Frage wird von dem ukrainischen Mädchen prompt beantwortet: „Mir geht es gut.“ Und wer es wissen will, darf es gerne hören: „Ich bin aus der Ukraine“. Auch vor komplizierteren Sätzen haben die Kinder im evangelischen Gemeindehaus von Wusterwitz keine Scheu. „Ich fahre mit dem Bus zur Schule“, sprechen sie Ursula Buskies nach. Die pensionierte Sozialpädagogin geizt nicht mit Lob. Immerhin war ihren Schützlingen bis vor ein paar Wochen die Sprache des Gastgeberlandes gänzlich unbekannt.

Über 50 Flüchtlinge im Amt Wusterwitz

Doch Putins Krieg gegen die Ukraine hat alles verändert. Wie Amtsdirektor Michael Hase berichtet, haben sich derzeit über 50 Flüchtlinge in der Verwaltung registrieren lassen. „Die Hälfte der Ankömmlinge ist unter 18 Jahre alt. Und die Nachfrage nach Sprachkursen ist groß“, berichtet Hase. Deshalb sitzen Vlad, Polina, Vova, Artem und die anderen Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 15 Jahre im morgendlichen Stuhlkreis und hängen an den Lippen ihrer ehrenamtlichen Lehrerin.

Die Hälfte der ukrainischen Kriegsflüchtlinge im Amt Wusterwitz ist unter 18 Jahre alt. Dazu gehören auch Yehor und Dominika. Quelle: Frank Bürstenbinder

Eigentlich ist Ursula Buskies eine pensionierte Sozialpädagogin. Einmal in der Woche sind alle Flüchtlingskinder eingeladen, sich das Einmaleins der deutschen Sprache beibringen zu lassen. „Wir haben mit fünf angefangen, jetzt kommen 15“, freut sich die engagierte Wusterwitzerin, die vor über 20 Jahren mit ihrer Familie aus Nordrhein-Westfalen in die Gemeinde zog.

Ganz unbekannt ist Buskies nicht. Sie gründete eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit Handicap, gehört dem SPD-Ortsverein und dem Heimat- und Kulturverein an. „Einst war der Wusterwitzer See ein Grund für unseren Umzug. Jetzt hat die Ukraine-Hilfe dazu beigetragen, dass ich mich neu in Wusterwitz verliebt habe. Wir sind eine Gemeinschaft in der sich nicht alle gekannt haben“, berichtet Buskies.

In Wusterwitzer Privathäusern

Tatsächlich hat es sich in Wusterwitz erst allmählich herumgesprochen, wer bereits ukrainische Kriegsflüchtlinge in Privathäusern aufgenommen hat. „Aus einer ersten WhatsApp-Gruppe hat sich ein Netzwerk Gleichgesinnter entwickelt. Wir unterstützen und helfen uns gegenseitig, wenn neue Fragen auftauchen. Außerdem bündeln wir unsere Kraft, um bei der Integration der Ukrainer zu helfen“, berichtet Mitinitiatorin Janett Janetzky der MAZ. So gibt es Sprachkurse nicht nur für den Nachwuchs. Erwachsene werden bereits von einem ganzen ehrenamtlichen Team in drei Gruppen unterrichtet. „Wir würden das Angebot gerne ausbauen. Deshalb suchen wir weitere Lehrkräfte oder russisch sprechende Seiteneinsteiger“, so Janetzky.

Der wöchentliche Deutschkurs unter dem Dach des evangelischen Gemeindehauses in Wusterwitz beginnt mit einem Stuhlkreis. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dank eines ersten großen Kennenlerntreffens haben die Flüchtlinge aus Wusterwitz und Altbensdorf untereinander Kontakt gefunden. Für alle Ukrainer organisierten die Helfer Fahrräder. Was aktuell gebraucht wird, ist an der Infotafel der Kirchengemeinde vor dem Gemeindehaus zu lesen. Momentan sind das haltbare Lebensmittel, Drogerie- und Hygieneartikel und Schreibmaterial. „Für einen speziellen Fall fehlen uns Babyschuhe in der Größe 35“, berichtet Ursula Buskies, die selbst zwei Muttis mit insgesamt drei Kindern in ihrem Haus aufgenommen hat.

Lob für Wusterwitzer Helfer

Pfarrer Holger Zschömitzsch findet es großartig, wie sich die Wusterwitzer in die Flüchtlingshilfe einbringen: „Für unsere Kirchengemeinde war es deshalb selbstverständlich, Räume für Deutschkurse und andere Treffen zur Verfügung zu stellen“, meinte der Seelsorger. Auch in den Schulen wurde reagiert. Die Wusterwitzer Grundschule stellt nach den Osterferien einen Raum für eine Willkommensklasse zur Verfügung. Die Berufsorientierte Schule Kirchmöser wird die älteren Schüler aufnehmen. Dank Ehrenamtler wie Ursula Buskies sind zumindest die Weichen für eine Verständigung gestellt. Dann klappt es auch auf Deutsch mit „Auf Wiedersehen bis morgen!“

Von Frank Bürstenbinder