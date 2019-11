Ulrich Reimkasten in der Kunsthalle Brennabor

Brandenburg/H

Wer ein Bild von Ulrich Reimkasten gesehen hat, der hat nicht alle Bilder von ihm gesehen. Wirklich nicht. Dazu ist seine Kunst zu vielfältig.

Davon konnten sich die Besucher am Wochenende bei der Vernissage seiner neuen Ausstellung „Palast auf Acker“ in der Kunsthalle Brennabor überzeugen.

„Das große Tuch“ hat er eine Malerei aus dem Jahr 2009 betitelt, „Donaufahrt“ eine andere von 2017. Es besteht stilistisch keinerlei Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Kunstwerken.

Zur Galerie Wer sich auf Reimkastens Kunst einlässt, der fühlt sich wie im Karussell. Er wird mitgerissen in eine Welt kräftiger Farben.

Wenn der Künstler, 1953 im sächsischen Lichtenstein geboren, nicht einige Bildserien geschaffen hätte, wäre der Betrachter von jedem einzelnen seiner Bilder neu überrascht. Das macht seine Ausstellung so überaus spannend. Und auch beunruhigend.

Dieser Künstler macht sich ein Bild von der Welt, nimmt aber den Betrachter nicht mit. Der steht vor Reimkastens Werken und staunt und wundert sich, weil seine Vorstellung von der Welt oftmals eine ganz andere ist.

Wer sich auf Reimkastens Kunst einlässt, der fühlt sich wie im Karussell. Er wird mitgerissen in eine Welt kräftiger Farben, mit energischem Strich gemalt, wie das Bild „Wolf frisst Mond“ von 2018.

Zeichnungen stehen am Anfang

Andere Bilder betören mit sanften Formen, erschrecken den Betrachter aber mit grellen Farben, so der Zyklus Reflexion 1 bis 4.

Woraus schöpft der Künstler seine Motive? „Ich zeichne sehr viel und daraus entwickeln sich meine Bildideen“, erklärt er, was aber nicht bedeutet, dass er diese Zeichnungen dann zu Ende führt.

Schwarze Kreide

Reimkasten zeichnet mit schwarzer Kreide, die nicht so gut auf dem Untergrund haftet. „Da muss ich viel Druck ausüben“, sagt er, „da tun mir dann die Handgelenke weh.“

Menschliches, allzu Menschliches in der Kunst. Dem Zyklus von zwanzig Zeichnungen, die er in der Kunsthalle auch ausstellt, sieht man die Anstrengung jedoch nicht an.

Auf verschlungenen Wegen zur Malerei Auf verschlungenen Wegen zur Malerei Ulrich Reimkasten wurde im Januar 1953 in Lichtenstein/Sachsen geboren. Seine künstlerische Vielfältigkeit ist seiner recht ungewöhnlichen Entwicklung geschuldet. Reimkasten absolvierte eine Lehre als Textilzeichner und studierte anschließend von 1971 bis 1974 Textilgestaltung an der FH für Angewandte Kunst in Schneeberg / Erzgebirge. Weitere künstlerische Entwicklungsschritte machte er von 1974 bis 1980 mit dem spanischen Künstler Josep Renau, von dem er Zeichenunterricht erhielt. Ein Studium an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Halle schloss sich von 1975 bis 1980 an, seine Lehrer dort waren Willi Sitte und Inge Götze. Nach dem Studium war die Tapisserie sein Schwerpunkt. Gemeinsam mit seiner Frau Antje schuf er viele große Bildteppiche. 1985 war Reimkasten dann endlich bei der Malerei angekommen und studierte bis 1988 an der Akademie der Künste als Meisterschüler des Grafikers und Karikaturisten Herbert Sandberg. 1995 hat die Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle den Mitbegründer und das jahrelange Vorstandsmitglied des Künstlervereins „Kunst und Form“ zum Professor für Malerei und textile Künste berufen, an der er 25 Jahre lang bis zu seiner Emeritierung lehrte.

Von Ann Brünink