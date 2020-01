„Um den Standort Kirchmöser ist mir nicht bange“

Brandenburg/H

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) hat gerade das Gewerbe- und Industriegebiet Kirchmöser besucht. Die MAZ hat zum Standort nachgefragt.

Wir sind hier in Kirchmöser in unmittelbarer Nähe des geplanten künftigen Geschäftssitzes von Tesla in der Brandenburger Allee. Was würde diese Ansiedlung für den Standort Kirchmöser beziehungsweise Brandenburg an der Havel bedeuten?

Jörg Steinbach: Zunächst einmal: Ich bin schon früher gern nach Kirchmöser gekommen, es ist nicht mein erster Besuch hier. Die Zahl renommierter Firmen am Standort ist bereits jetzt groß. Das ist schon Motivation genug, den Standort Kirchmöser zu besuchen. Heißt: Es geht nicht darum, wegen Tesla herzukommen, nur weil ein Rechtsanwalt des Unternehmens hier seinen Sitz hat.

Wie stehen die wirtschaftlichen Chancen überhaupt für die Havelstadt und den ehemaligen Eisenbahn-Standort Kirchmöser?

Wieso ehemalig? Kirchmöser ist doch ein sehr dynamischer Bahntechnologie-Standort. Hinzu gekommen sind mittlerweile relativ junge Unternehmen wie Havel Metal Foam, das ich gerade besucht habe. Wenn es gelingt, dass Havel Metal Foam sich zu einem Exklusivausstatter für Batteriekästen in Elektromobilen zu entwickelt, sind das gute Aussichten. Auch andere Firmen expandieren. Ich bin überzeugt, dass Kirchmöser weiterhin eine gute Entwicklung nehmen wird.

Stichwort Bahn-Standort…

Ich erwarte, dass es nun spürbare Investitionen in die Bahnstandorte gibt, nachdem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eine große Bahninitiative angekündigt hat. Das wird auch diesem Standort nutzen, deshalb ist mir um Kirchmöser nicht bange.

Anderes Thema: Die Stadtwerke Brandenburg werben gerade öffentlich bei Bürgerversammlungen für ihr Projekt der Fernwärmeleitung von Premnitz nach Brandenburg an der Havel. Damit sollen 70.000 Tonnen Kohlendioxid im Jahr eingespart werden. Mit zwei Jahren Vorlauf ging das sehr schnell von der Idee bis zum Umsetzen. Welchen Anteil daran hat Ihr Ministerium?

Das ist ein sehr gutes Projekt, das über unser RenPlus-Programm mit Landesmitteln und EU-Geld gefördert werden soll. Deshalb ist es noch eine zeitliche Herausforderung, die notwendigen Verfahren schnell zu einem Ende zu bringen. Das Vorhaben ist beispielgebend für die Energiewende im Kommunalen.

Sind weitere solcher Leuchtturmprojekte in der Stadt beziehungsweise in der Region demnächst denkbar? Wenn ja, auf welchen Feldern?

In dieser Größenordnung vorerst nicht. Aber innerhalb des Regionalen Wachstumskerns Brandenburg an der Havel laufen gerade interessante Gespräche zwischen Rathenow und Brandenburg im Zusammenhang mit der optischen Industrie. Da ist aber noch nichts spruchreif.

Von André Wirsing