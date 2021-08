Brandenburg/H

Es ist nur eine verhältnismäßig kleine Baustelle mitten in der Neustadt, doch ist sie ziemlich kompliziert: Am noch fehlenden Abschnitt des Molkenmarktes zwischen dem Weinladen Belmondo und der einstigen Fleischerei Ewald bis zur Neustädtischen Fischerstraße sind derzeit viele Menschen zugange: Archäologinnen, Mitarbeiter des Wasserversorgers Brawag und der Holz- und Tiefbaugesellschaft HTB Wenzlow.

Fachsimpelei auf der Baustelle: Erwin Rosenkranz von der Brawag (links) und Jürgen Wagner. Quelle: André Wirsing

Natursteinplatten aus China

Dass die Bauarbeiten nicht wie geplant am 8. Oktober beendet werden, sondern frühestens im November, daran trägt keiner der Beteiligten Schuld – auch nicht die Verwaltung: „ Die Natursteinplatten sowie das Mosaikpflaster kommen aus China. Das Schiff mit dem Baumaterial trifft aber nicht Ende August ein, sondern erst Anfang Oktober“, sagt die verantwortliche Projektleiterin Ute Wenzelewski.

Von der Neustädtischen Fischerstraße fährt man direkt auf den Molkenmarkt zu. Quelle: Thomas Krüger

Brüche in den Wasserrohren

Bis dahin würden die Bauleute das erledigen, was gemacht werden kann. Die Brawag erneuert die Hausanschlüsse und hat zwei Rohrbrüche im Boden geflickt, sagt Erwin Rosenkranz vom Versorger. Er fährt mit der Handkamera die vorhandenen Rohre ab und überprüft sie auf Schäden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An zwei Häusern gibt es Schwierigkeiten mit dem Ersetzen der mehr als 100 Jahre alten Wasserleitungen aus Eisenguss, unter anderem an dem, das in Richtung Dominsel zeigt. Das steht demnächst zur Zwangsversteigerung an. Die Stadt hat Zutritt, vergibt nun die Arbeiten und holt sich das Geld dafür aus der Versteigerung zurück, sagt die Verwalterin.

Kaum Funde für Archäologen

Blick in die Baugrube der Brawag am Molkenmarkt. Quelle: André Wirsing

Schari Grabow und Franziska Ensikat begleiten als Archäologen die Tiefbauarbeiten, schließlich finden sie Bodendenkmal Brandenburg-Neustadt statt mit einer neolithischen und bronzezeitlichen Besiedlung. „Es gab die Annahme, dass sich hier Teile eines Friedhofes befinden wie auf der anderen Straßenseite. Das hat sich nicht bestätigt, gefunden haben wir Tierknochen und mittelalterliche Keramik. Auch ein paar Menschenknochen, die aber nicht zuzuordnen sind. Wahrscheinlich sind sie mit den Abraumschichten verlagert worden“, erläutert Franziska Ensikat.

Tatsächlich befindet sich jede Menge Bauschutt vergangener Epochen im Erdreich. Deswegen muss noch einmal der Boden auf der ganzen Fläche ausgekoffert, dann ein Planum hergestellt werden. Darüber kommt ein Kombi-Geogitter mit Vlies, das für eine Lastverteilung auf der Fläche sorgt. Aufgefüllt wird mit gebrochenem Naturstein. dann heißt es Warten auf das bestellte Obermaterial.

Spezialist für Problemfälle

In der Zwischenzeit wird am mittleren Haus weiter gearbeitet. Das hat André Wagner erstanden, sein Vater Jürgen Wagner ist nicht nur Bauingenieur, sondern ein ausgewiesener Spezialist für alte Gemäuer. Er schätzt das Baujahr auf 18. Jahrhundert, allerdings gab es zwischendurch auch Umbauten. So wurde beispielsweise das Kehlbalkendach mit einem so genannten Kniestock (Trempel) schon einmal angehoben.

Bauingenieur Jürgen Wagner präsentiert den Plan für die neue Gaststätte. Quelle: André Wirsing

Alter wird am Balken bestimmt

„Wenn wir bei den Deckenbalken sind, lassen wir eine dendrochronologische Untersuchung anstellen, um das genaue Alter herauszubekommen.“ Doch erst einmal mussten sich die Bauherren beeilen. Weil der ursprüngliche Zeitplan die Bauarbeiten an dem neuen Platz früher vorsah, mussten Wagners zuerst die Rückseite des Hauses bis zum 21. Juni fertigstellen, damit das Gerüst weggenommen werden konnte. Zimmerei Wagener, Hochbau Pulvermacher und Tischlerei Ribguth hätten abgestimmt und schnell gearbeitet.

Schäden durch undichtes Dach

Jetzt sind noch Schäden in den Decken und in den Fachwerkwänden zu beheben, die durch ein undichtes Dach und eindringenden Regen verursacht wurden. Die Erdgeschossdecke ist bereits mit zwei großen Stahlträgern abgestützt. Der ganze Fußboden wird um etwa 28 Zentimeter tiefer gelegt, damit er an den Molkenmarkt anschließt. Eine Viertelmillion Euro allein für die Sanierungsarbeitern werde wohl nicht ganz ausreichen, sagt Wagner.

Gastronom mietet ganzes Haus

Im Erdgeschoss gibt es 80 Quadratmeter Fläche, im Obergeschoss eine Wohnung mit 140 Quadratmetern. Das ganze Gebäude will der Koch und Gastronom Michael Zemlin mieten – unten sein kleines Restaurant, oben will er wohnen. „Wir sind mit den Plänen noch nicht ganz durch, ich stelle mir aber ein kleines, aber feines Bistro vor.“ Mehr Raum gibt es nicht, innen passen etwa 20 Gäste hinein, weitere Plätze wird es auf dem kleinen Platz geben. Die Baumscheiben für fünf Bäume sind bereits vorbereitet. HTB würde auch die Hülsen für die Sonnenschirme bereits im Boden einlassen. „Das haben wir auf der anderen Seite beim Bollmann’s-Restaurant auch gemacht. Wir brauchen nur einen Antrag und eine Kostenübernahme“, sagt Ute Wenzelewski.

Aber es ist ja durch die Lieferverzögerung auch noch ein bisschen Zeit und Zemlin will erst im kommenden Frühjahr eröffnen.

Von André Wirsing