Brandenburg/H

Der Umbau der alten Krugparkschule hat es für Bernd Jansen wahrlich in sich. Umso zufriedener zeigte sich der Immobilien- und Projektentwickler jedoch, als er am Freitag mit den beteiligten Gewerken das traditionelle Richtfest beging. Das wurde zwar mit einigen Wochen Verzug gefeiert – der Dachstuhl ist schon länger fertig –, aber symbolisierte dennoch einen ordentlichen Schritt auf dem Weg zur fertigen Wohnanlage in Wilhelmsdorf.

Sanierung hat es in sich

Im Frühjahr 2016 hat Bernd Jansen das Ensemble aus der früheren Gaststätte Neuer Krug und den Schulanbauten aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg für recht kleines Geld von der Kommune erworben. Sein Plan: Ein moderner Senioren-Wohnsitz sollte dort entstehen. Zweieinhalb Jahre später waren sich Investor und Denkmalschutzbehörde immer noch nicht einig. Jansen war kurz davor, die Flinte ins Korn zu werfen und wieder zu verkaufen.

Dann jedoch sorgten veränderte Umstände dafür, dass der Investor eine neue Richtung einschlug. Weil es in der Stadt einen Bedarf an größeren Wohnungen gibt, baute er seine Pläne um. Nun entstehen nach und nach insgesamt 18 Eigentumswohnungen in Größen von 80 bis 145 Quadratmetern auf dem Gelände.

Die neue Wohnanlage am Krugpark nimmt Formen an. Quelle: Rüdiger Böhme

Im Sommer 2019 begann die Sanierung des Bestands. „Das hat es in sich gehabt“, kommentiert Jansen nur. „Wir haben vorab die Schäden ermittelt, dann kam aber vieles anders.“ Vor allem den barocken Hauptteil des Ensembles, die Ausspanne aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, bezeichnet der Investor als Sorgenkind – zumal die Denkmalschutzauflagen hierfür hoch sind. „Als wir den Putz abgeschlagen haben, stellten wir fest, dass gut 50 Prozent der Steine aufgebaut werden musste.“

Seitenflügel im Dezember bezugsfertig

Mittlerweile ist die Substanz aus historischen Klinkern wieder aufgearbeitet worden. Dennoch wird der älteste Teil als letzter fertiggestellt werden. Besser sieht es da schon an den Seitenflügeln aus. Der Umbau zu vier Maisonette-Wohnungen ist weit voran geschritten. Die Einheiten sind bereits von Anlegern gekauft und auch vermietet worden.

„Wir wollen im Dezember noch beziehen lassen“, sagt Bernd Jansen. Junge Familien richten sich dann ihr Zuhause ein, verrät der Investor, „weil sie dort Platz haben“. Der könne ohne Frage auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände geboten werden. Alle Wohnungen der Anlage sollen Balkone oder Terrassen beziehungsweise Gartenanteile sowie mindestens einen Stellplatz pro Wohneinheit bekommen.

Der barocke Teil wird zudem behindertengerecht ausgestaltet, so Jansen. Wann jedoch dieser bezugsfertig sein wird, dazu gibt er noch keine genaue Prognose ab. Von einem jedoch ist er überzeugt: „Wenn der fertig ist, geht das mit dem Verkauf auch ganz schnell.“

Von Antje Preuschoff