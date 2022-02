Umfrage: Besucher mit Kooperation von Event-Theater und Domstiftsgut zufrieden

Brandenburg/H

Das Event-Theater und das Domstiftsgut Mötzow sind seit 2021 Partner. Nicht wenige Menschen besuchten die – aufgrund der aktuellen Situation – nicht so zahlreichen Veranstaltungen, die beide Einrichtungen in Kooperation auf die Beine stellten. Nun soll eruiert werden, ob das Konzept der Partnerschaft eine Zukunft haben kann. Passen Domstiftsgut und Event-Theater zusammen? Dazu wurden mit Unterstützung des Berliner Instituts für Kultur-Markt-Forschung (IKMF) die Besucher befragt.

Nach drei gut besuchten Konzert-Events im August 2021 auf dem Hof des Gutes fand erstmals die Brandenburger Weihnachtsbühne im Lämmerstall ihr zu Hause. Mit 61,3 Prozent hatte die Weihnachtsbühne einen großen Anteil an Erstbesuchenden an diesem neuen Veranstaltungsort. Rund ein Zehntel kam schon 2019, knapp ein Drittel (29,6 Prozent) sind Stammgäste seit mehreren Jahren. Auch viele Stammbesucher kommen immer wieder gerne zur Weihnachtsbühne, erläutert Gerlinde Bendzuck vom IKMF. Ein großer Teil stammt aus Brandenburg an der Havel, aber auch Besucher aus Lehnin, Golzow, Potsdam, Sachsen-Anhalt oder Berlin kamen auf den Vielfrucht nach Mötzow, um bei einem Weihnachtsbuffet und Comedy das Jahr stimmungsvoll ausklingen zu lassen.

Insgesamt sind die Besucher mit der Veranstaltung laut Umfrage sehr zufrieden. Auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6 vergeben mehr als vier Fünftel die Noten sehr gut (38 Prozent) oder gut (45,5 Prozent). Im Mittel wird die Zufriedenheit mit 1,92 bewertet. Das Programm wird mit 1,9, die Künstler mit 1,8 und der Veranstaltungsort mit 1,9 eingeschätzt.

Noch besser fallen Freundlichkeit des Personals und der Kartenverkauf mit jeweils 1,5 aus. Es gab auch kritische Hinweise, welche wir dankbar annehmen, um das Beste daraus zu machen.

Das künstlerische Programm an einem interessanten Ort plus gutes Catering hat offensichtlich die Erwartungen der Besucher erfüllt, fasst das Marktforschungsinstitut die Ergebnisse zusammen. Dies sei eine gute Voraussetzung für eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit.

Das Event-Theaterund das Domstiftsgut Mötzow bedanken sich für die Bewertung und freuen sich auf ein Wiedersehen zur Weihnachtszeit am Ende des Jahres. Reservierungen für das neue Programm werden unter www.event-theater.de oder 03381/79 32 77 entgegengenommen

Von MAZ