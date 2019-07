Brandenburg/H

1000 Antworten und einen Masterarbeit trennen die Brandenburgerin Juliane Dölle von ihrem Masterabschluss an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB). 1000 Antworten, die die Frage beantworten könnten, was dazu geführt hat, dass ein Brandenburger zur Europawahl 2019 eine bestimmte Partei wählte.

Enges Rennen in der Havelstadt

Bei der Europawahl gab es in Brandenburg an der Havel ein enges Rennen: Die CDU gewann vor Ort mit 19,6 Prozent, die SPD kam auf 17,8 Prozent der Stimmen. Dicht auf folgte die AfD mit 17,4 Prozent. Die Grünen konnten 13,8 Prozent der Wähler von sich überzeugen.

Die Linken kommen auf einen Anteil von 11,6 Prozent. Weit abgeschlagen waren die Liberalen mit lediglich 3,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,8 Prozent. Insgesamt gaben 28.677 Brandenburger eine Stimme zur Europawahl ab – 28.176 davon waren gültig.

Ob an der Urne oder bei der Briefwahl: Gut 28 000 Havelstädtern war die Europawahl 2019 nicht einerlei. Quelle: dpa-Zentralbilddpa-Zentralbild

Nun will Juliane Dölle mindestens jeden 28. dieser Wähler überzeugen, ihm zumindest Einblick in die Wahlentscheidung zu gewähren. Auswerten möchte die Studentin, die bei THB-Präsident Andreas Wilms ihre Arbeit schreibt, den Datensatz über ein umfangreiches mathematisches Modell.

„Als gebürtige Brandenburgerin konnte ich in den vergangenen Jahren Veränderungen im Wahlverhalten meiner Mitmenschen in der Stadt feststellen. Nun möchte ich herausfinden, warum Wählerinnen und Wähler eine bestimmte Partei wählen oder nicht wählen“, so Dölle.

Wer mitmacht, bekommt Einblick in die Ergebnisse

Am Ende dienen die Ergebnisse nicht nur zum Abschließen ihres Betriebswirtschaftslehre-Studiums, sondern ebenso den Havelstädtern, denn jedem, der an ihrer Umfrage teilnimmt bietet sie am Ende eine Zusammenfassung aller Ergebnisse an.

Juliane Dölle: „Die Umfrage dauert weniger als fünf Minuten und hilft mir, mein Studium endgültig abzuschließen“, erklärt die Studentin.

Teilnehmen können alle Interessierten und Helfenden unter nachfolgendem Umfragelink: https://forms.gle/J2hDtmCmqh7byBWD8 Die Umfrage läuft noch bis zum 15. August.

Von MAZ