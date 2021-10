Brandenburg/H

3300 Bürgerinnen und 3300 Bürger aus Brandenburg an der Havel werden am Wochenende oder kurz darauf Post von Oberbürgermeister Steffen Scheller bekommen. Der Rathauschef bittet sie in seinem Schreiben darum, an einer Umfrage teilzunehmen und einen Bogen mit 34 Fragen zu beantworten.

Die Stadt will mithilfe des Instituts für Sportentwicklungsplanung (Inspo) Potsdam mehr darüber erfahren, wie es die Brandenburger mit Sport und Bewegung halten. Die erwähnten 6600 Frauen und Männer fast aller Altersgruppen wurden nach dem Zufallsprinzip für die repräsentative Befragung ausgewählt.

OB Scheller und Studienleiter Micheal Barsuhn hoffen, dass in den folgenden vier Wochen möglichst viele Antworten kommen werden. Denn je mehr Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Und die sollen schließlich die Grundlage bilden für die Sportentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel in den kommenden zehn Jahren.

Steffen Scheller, Michael Barsuhn und Viola Cohnen erhoffen sich von den Umfrageergebnissen gute Grundlagen für die auf zehn Jahre angelegte Sportentwicklungsplanung in Brandenburg an der Havel. Quelle: Jürgen Lauterbach

Die Stadtverwaltung mit Rathauschef Scheller und Fachbereichsleiterin Viola Cohnen hat die etwa 40.000 Euro teure Studie in Auftrag gegeben, die in enger Kooperation mit dem Stadtsportbund entsteht.

Interesse und Desinteresse an Sport

Beteiligen sollen sich die 6600 befragten Brandenburger unabhängig davon, ob sie Sport treiben oder nicht. In anonymer Form sollen sie zum Beispiel angeben, welchen Sportarten sie in welcher Häufigkeit und Intensität treiben und warum sie überhaupt Sport treiben.

Wer sich von Sport und Bewegung fernhält, sollte ankreuzen, was ihn oder sie hindert. Zum Beispiel mangelnde Zeit, andere Interessen oder fehlendes Geld.

Bei den meisten der 34 Fragen müssen die Umfrageteilnehmer nur Kreuzchen machen an den für sie zutreffenden Stellen. Zum Beispiel, ob sie in eine Sporthalle, ein Fitnessstudio, ins Wasser oder in den Wald gehen.

Wie gut sind die Sportanlagen der Stadt?

Die Wissenschaftler der Fachhochschule für Sport und Management Potsdam fragen auch nach dem Zustand der Sportanlagen und danach, was sie vermissen an Sportangeboten und Sportanlagen.

Fragebögen mit der Post bekommen nur die 660 Frauen und Männer, die älter sind als 60 Jahren. Die jüngeren Umfrageteilnehmer werden gebeten, sämtliche Fragen online zu beantworten. Offensichtlich hat sich diese Unterscheidung bewährt, wie Barsuhn mit der Erfahrung von zehn Jahren Umfragetätigkeit in deutschen Städten berichtet.

Der Professor hat bereits Sportvereine, Schulen und Kitas zu Themen rund um Sport und Bewegung befragt. Im nächsten Schritt sind die repräsentativ ausgewählten Bürger zwischen 10 und 100 Jahren gefragt. Am Ende soll ein Datensatz stehen, der Aufschluss gibt zum Bestand und Bedarf an Sport und Bewegung in der Stadt. Von nicht behinderten wie von behinderten Menschen.

Sportplätze für alle

Sämtliche Ergebnisse und die daraus abgeleiteten Empfehlungen an die Sportplaner in der Verwaltung werden Anfang des nächsten Jahres vorliegen und sollen öffentlich präsentiert werden. Denkbar wäre, so Michael Barsuhn, dass die Brandenburger sich beispielsweise wünschen, dass sie privat Sportplätze nutzen möchten, die die Stadt einzelnen Vereinen zur Nutzung überlässt.

Da auch Sozialdaten erhoben werden, könnte – nur zum Beispiel – herauskommen, dass in Hohenstücken relativ viele Menschen mit eher niedrigem Bildungsgrad wohnen, die auffällig wenig Sport treiben. Darauf könnte das Rathaus dann in seiner Sportentwicklungsplanung mit besseren Angebote reagieren.

Der Historiker und Politikwissenschaftler Michael Barsuhn (44) befasst sich seit mehr als 15 Jahren mit der Bedeutung des Sports für die Gesellschaft. Das genannte Institut hat deutschlandweit bisher mehr als 30.000 Fragebögen zum Thema ausgewertet, sodass die Brandenburger Ergebnisse auch verglichen werden können.

Von Jürgen Lauterbach