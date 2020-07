Umgang mit Gülke: Scheller soll Theaterleitung in ihre Schranken weisen

Brandenburg/H

Die Musikwelt in Deutschland und darüber hinaus ist entsetzt über den Umgang mit Peter Gülke (86) in Brandenburg/Havel. In einem offenen Brief haben sich Holk Freytag (77) und Peter Michael Hamel (72) an Oberbürgermeister Steffen Scheller (50) gewandt.

Freytag ist Präsident der Sächsischen Akademie der Künste in Dresden, Hamel Musikdirektor der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München. In ihrem Brief bitten sie Scheller, ein paar Takte mit der Brandenburger Theaterleitung zu reden.

Großes Befremden

Holk Freytag ist Präsident der Sächsischen Akademie der Künste in Dresden. Quelle: Privat

„Die Art und Weise, wie die Tätigkeit von Peter Gülke in Brandenburg beendet wurde, hat in der Musikwelt großes Befremden ausgelöst“, heißt es in dem zweiseitigen Brief der beiden Künstler. In dem „unrühmlichem Umgang“ mit dem langjährigen Chefdirigenten der Brandenburger Symphoniker erkennen sie ein Beispiel für „verrohende Sprache, Gesten und Umgangsformen“.

Freytag und Hamel meinen die Reaktion der Brandenburger Theaterführung auf Gülkes Kritik in seiner Abschiedsrede. In dieser Rede hatte der überregional gefeierte Orchesterchef seine sehr große Sorge um die Zukunft des Brandenburger Theaters ausgedrückt und auf „Ahnungslosigkeit und Dilettantismus“ auf der Leitungsebene hingewiesen.

Schwer verdaulich

Theater-Geschäftsführerin Christine Flieger und der künstlerische Leiter Frank Martin Widmaier konterten scharf. Sie veröffentlichten ein Interview auf der städtischen Theater-Facebookseite und auf Meetingpoint Brandenburg. Die Worte, die die Theaterleitung für Peter Gülke dort findet, „sind für jeden, der ihn kennt und schätzt, schwer verdaulich“, schreiben Freytag und Hamel.

Deren Appell an Oberbürgermeister Scheller: „Bitte weisen Sie die beiden Herrschaften, die sich in dem Interview derart unpassend geäußert haben, in die Schranken und stärken Sie die Kräfte, die in Ihrer schönen Stadt professionelle Kunst ermöglichen.“

Jede Menge verbrannte Erde

Christine Flieger hatte in ihrem Interview keine zimperlichen Worte gewählt: „So wie sein Abgang war – nämlich nicht nur eine vermeintliche Brandrede zu halten, sondern auch jede Menge verbrannte Erde zu hinterlassen – war auch die Zusammenarbeit mit ihm. Er hat es der Geschäftsführung persönlich sehr verübelt, dass sein Vertrag nun Ende Juli ausläuft.“

Peinliche Situation

Widmaier fügte folgende Aussagen hinzu: „Wir respektieren die künstlerische Verehrung, die das Publikum und die Orchestermusiker gegenüber Herrn Gülke empfinden. Menschlich können wir das so nicht unterstreichen. So wie die Zusammenarbeit zwischen den Kollegen des Leitungspersonals und Herrn Gülke abgelaufen ist, ist es kein Wunder, dass aus einem Jahr fast fünf geworden sind. Unsere Vorgänger mochten sich vermutlich der peinlichen Situation einer ,Brandrede’ nicht aussetzen. Seinem Nachfolger hat er damit jedenfalls eine ziemlich vergiftete Brücke gebaut.“

Peter Michael Hamel ist Musikdirektor an der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München. Quelle: Privat

Freytag und Hamel erkennen in den Brandenburger Vorgängen ein grundsätzliches Ärgernis: „In einem zunehmenden Maße werden im kulturellen Bereich Menschen mit Führungsaufgaben betraut, denen die Voraussetzungen dafür gänzlich fehlen. Man könnte das auch eine schleichende Entprofessionalisierung der Kulturbetriebe nennen.“

Auf Nachfrage der MAZ bekräftigt der Dresdener Akademiepräsident Freytag, dass diese Aussage durchaus auf die Brandenburger Theaterleitung ziele.

Müssen nicht schlechte Menschen sein

„Wenn in der Kultur Menschen zu Verantwortungsträgern gemacht werden, die nicht kompetent sind, bedeutet das ja nicht, dass sie schlechte Menschen sind“, fügt der Komponist Peter Michael Hamel hinzu.

In der Fachwelt haben die Vorgänge in der Havelstadt mehr als nur Erstaunen hervorgerufen. „Der Intendant der Wiener Symphoniker und viele andere Kollegen haben mich auf die Vorgänge in Brandenburg angesprochen“, berichtet der Dramaturg, Regisseur und Intendant Holk Freytag.

Gentleman mit inoffziellem Nobelpreis für Musik Holk Freytag ist Präsident der Sächsischen Akademie der Künste in Dresden, Dramaturg, Regisseur, Intendant, Vorsitzender der Intendantengruppe im Deutschen Bühnenverein. Er hat zahlreiche Theaterstücke an verschiedenen Bühnen inszeniert und an der Folkwang Universität der Künste gelehrt. Der Komponist Peter Michael Hamel ist Musikdirektor an der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München. Er beschäftigt sich mit Free Jazz, politischem Kabarett und Live-Elektronik, gehörte unter anderem zur Improvisationsgruppe Between mit Luc Ferrari und Carl Orff. Hamel ist in den Genres Schauspiel, Hörspiel, Fernsehspiel bewandert, „Self Performing Artist“ und blickt zurück auf Vortrags- und Konzertreisen durch Europa, USA und Asien. Seine erste Sinfonie „Die Lichtung“ erklang 1988 unter Sergiu Celibidache. Peter Gülke ist nach Worten der beiden Künstler nicht nur Träger des Ernst-von-Siemens-Preises, der als der inoffizielle Nobelpreis für Musik gehandelt wird. Er sei vor allem einer der rar gewordenen Persönlichkeiten im kulturellen Leben der Bundesrepublik, denen man gerne das Attribut Gentleman zuerkennt“.

„Brandenburgisierung“ in den Neunzigern

Mit seinem Akademiekollegen aus München stellt er das Geschehen im Brandenburger Theater in einen größeren Zusammenhang, spricht von einer „Tradition in Brandenburg“.

Die beiden hochrangigen Musiker erinnern an die „Zerschlagung des einstigen Brandenburger Theaters in den neunziger Jahren“ mit dem Abbau eines professionellen Schauspielensembles.

Die Folge: „In den späten neunziger Jahren machte in der deutschen Theaterwelt der Begriff der ,Brandenburgisierung’ die Runde“, heißt es in dem offenen Brief, den die Autoren auch an den RBB, die MOZ und mehrere Online-Medien geschickt haben.

Der offene Brief im Wortlaut

Seite 1 Quelle: Freytag/Hamel

Seite 2 Quelle: Freytag/Hamel

Von Jürgen Lauterbach