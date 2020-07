Brandenburg/H

Die Leitung des Brandenburger Theaters hat den zum 1. Juli ausgeschiedenen Chefdirigenten der Brandenburger Symphoniker Peter Gülke scharf angegriffen und ist damit nun selbst in die Kritik geraten.

Mit Holk Freytag und Peter Michael Hamel haben sich am vergangenen Freitag zwei namhafte deutsche Künstler zu Wort gemeldet und Oberbürgermeister Steffen Scheller gebeten, die Geschäftsführerin Christine Flieger und den künstlerischen Leiter Frank Martin Widmaier in die Schranken zu weisen.

Nach ihren Worten hätten die vorherigen Geschäftsführer eine „Brandrede“ Gülkes befürchtet, wenn sie sich vorzeitig von ihm getrennt hätten.

Schadet dem Ruf

Unter der Überschrift: „So geht es nicht weiter – Konsequenzen sind notwendig“, widerspricht Norbert Langerwisch, Stadtverordneter der Freien Wähler und ehemaliger Bürgermeister in Brandenburg/Havel.

„Der Umgang mit Professor Peter Gülke schadet dem Ruf der Stadt Brandenburg an der Havel national und international“, stellt Langerwisch fest.

„Kriegsrhetorik“

Dass die Theaterleitung in Zusammenhang mit Professor Gülke Begriffe von „verbrannter Erde“ und einer „Brandrede“ verwendet, nennt der mit etlichen Symphonikern freundschaftlich verbundene Kommunalpolitiker „eine Kriegsrhetorik, die nur als unwürdig bezeichnet werden kann“.

Nach Langerwischs Kenntnis schreckt die Theaterleitung auch nicht davor zurück, Unwahrheiten zu verbreiten. Es treffe nämlich nicht zu, dass der Vorgänger der aktuellen Geschäftsführerin, Klaus Deschner, der sich angeblich „der peinlichen Situation einer Brandrede“ nicht aussetzen wollte.

Alles unternommen, Vertrag zu verlängern

„Mir gegenüber hat Herr Deschner eindeutig geäußert, dass er aus reiner Überzeugung alles unternommen hat, um Professor Gülkes Vertrag zu verlängern“, betont Langerwisch. Auch der ehemalige Theatergeschäftsführer Jörg Heyne habe keine „Brandrede“ befürchtet.

Aus Heynes Sicht war Professor Gülke ein Glücksfall für das Theater und Orchester, zudem habe Heyne ihn als fachlich und menschlich exquisiten Partner kennengelernt.

Fristlose Kündigungen

Langerwisch kommt zu dem Schluss: „Die Defizite im Umgang mit Menschen liegen offenkundig bei der jetzigen Theaterleitung und sind unter anderem auch dadurch erkennbar, dass mit Frank Jesko-Idler und Eva Sänger zwei langjährige verdiente Mitarbeiter des Brandenburger Theaters aus offensichtlich dubiosen Gründen fristlos gekündigt worden sind.“ Dazu werde das zuständige Bühnenschiedsgericht seine Entscheidung noch fällen.

Der seit rund zwanzig Jahren kommunalpolitisch aktive Stadtverordnete bezieht sich auf die Aussagen von Holk Freytag, Präsident der Sächsischen Akademie der Künste und Peter Michael Hamel, Musikdirektor der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Schaden für Theater und Stadt

Beide hatten die Theaterwirklichkeit mit ihrer „Brandenburgisierung“ beklagt und von dilettantischem und schlechtem Umgang mit Künstlern gesprochen.

Langerwisch nimmt kein Blatt vor den Mund: „Diese Theaterleitung schadet nicht nur dem Brandenburger Theater, sondern dem Ruf unserer Stadt.“

Rathaus zögert mit Antworten

Aus dem Rathaus ist trotz ausdrücklicher Anfrage bislang keine Stellungnahme zu erlangen. Lange bevor der erwähnte offene Brief im Rathaus eintraf, hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller zurückhaltend reagiert auf die von Langerwisch schon in der Juni-Sitzung der Stadtverordneten geäußerte Kritik an der Theaterleitung.

Scheller befand, dass es seinerzeit bei der Trennung von Michael Helmrath als Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker „gar nicht so unterschiedlich“ gelaufen sei.

Guter Draht zu Olivier Tardy

Allerdings erläuterte der Oberbürgermeister seinen Vergleich nicht. Er dankte Peter Gülke lediglich pflichtschuldig und äußerte sich froh darüber, dass jetzt Olivier Tardy da ist. Zu dem habe er einen guten Draht.

Von Jürgen Lauterbach