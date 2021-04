Brandenburg/H

Um 13.07 Uhr ist am Freitag in der Spittastraße an der Einmündung zur Zanderstraße die Ampelanlage in Betrieb gegangen. Um 13.13 bog das erste Fahrzeug vom Zentrumsring auf die neu gebaute Fahrbahn ab. Zuvor mussten noch Sperrschilder und Warnbaken demontiert werden.

Vorläufige Freigabe

Der Landesbetrieb Straßenwesen als Bauherr hatte am Mittag eine Zustandsfeststellung gemacht und die Freigabe erteilt. „Das heißt, wir haben Fahrbahn, Borde und Rinnen dokumentiert, sollte es bis zur Abnahme Beschädigungen durch den Verkehr geben, sind die Baufirmen von der Haftung freigestellt“, erläutert Bauaufsichtsdezernent Robby Werdermann vom Landesbetrieb.

Fußwege später fertig

Die Fahrbahn ist fertig und benutzbar, allerdings noch nicht die Gehwege. Die werden noch mindestens zwei Wochen dauern, einschließlich aller Nebenanlagen wird es Ende Mai, heißt es.

Die ersten Autos passierten um 13.13 Uhr die Kreuzung zur und von der Fontanestraße Quelle: Rüdiger Böhme

Es fehlen beispielsweise noch Formsteine für die Bordabsenkungen für die Fußgänger an der Ampel sowie taktile Elemente für behinderte Menschen. Auch die Anschlüsse an die Zanderstraße müssen noch gemacht werden. Dort baut allerdings gerade auch die Arbeitsgemeinschaft aus Eurovia und Strabag im Abschnitt von der Schrottbrücke bis zur August-Bebel-Straße/Silokanal.

Minimale Verkehrseinschränkungen

Es wird in den kommenden Wochen immer mal wieder minimale Verkehrseinschränkungen geben, das Gros der Arbeiten soll aber außerhalb der Fahrbahn erledigt werden.

Die nun installierte Ampelanlage ist noch nicht komplett, das wird erst nach dem Brückenabriss erledigt. Derzeit wird sie von einem optischen Senor an der Spittastraße sowie über Induktionsschleifen in der Linksabbiegerspur der Zanderstraße gesteuert.

Die Straße kostet ohne Planung und Nebenkosten 1,06 Millionen Euro, die Stadt trägt davon 245.500 Euro. An den 111.000 Euro für die Ampel beteiligt sie sich mit 25.600 Euro.

Ampel wird wieder umgestellt

„Im Übrigen wird auch die Steuerung der Lichtsignalanlage an der Magdeburger Landstraße/ August-Sonntag-Straße/Neuendorfer Sand wieder in den Modus der Umleitungsstrecke versetzt. Wegen der Sanierungsarbeiten auf Straßen der Umleitung im SWB-Park war zwischenzeitlich die Magdeburger Landstraße die bevorrechtigte Hauptrichtung an diesem Knoten“, sagt der städtische Straßenexperte Peter Reck.

Der Bus der Linie 2 verkehrt ab Freitag wieder über die Spittastraße, haben die Verkehrsbetriebe am Donnerstag angekündigt.

Von André Wirsing