Warum der Autor Stephan Boden lieber in Brandenburg lebt als in Berlin

Stephan Boden hat Brandenburg für sich entdeckt. Damit ist der Autor, der eigentlich Segelbücher schreibt und eine große Fangemeinde hat, nicht der einzige. Die Havelstadt wächst kontinuierlich. Unter anderem auch, weil Großstädter wie Boden hierher ziehen.

Boden kam vor knapp einem Jahr erstmals nach Brandenburg. Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Wasser hat es dem Segler angetan. Aber auch vieles andere. Das hat der 53-Jährige nun in einem Buch festgehalten.

„Raus! Über die Erfahrung, von Berlin in die zweite Reihe zu ziehen“, lautet der Titel des druckfrischen Werkes. Eines wird beim Lesen schnell klar: Es ist eine Werbung für Brandenburg. Das gibt Stephan Boden gern zu. Kein Wunder also, dass Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) gleich zehn Exemplare als Gastgeschenke geordert hat. Noch bevor das Werk überhaupt auf dem Markt war.

Neue Gefilde für den Segelbuch-Autor Stephan Boden schreibt eigentlich Segelbücher. Auch über Hunde hat er zwei Werke verfasst. 2018 gewann er mit „EinHundSegeln“ den ITB-Buchaward in der Kategorie „Das besondere Reisebuch für Segler“. Mit „Raus! Über die Erfahrung, von Berlin in die zweite Reihe zu ziehen“ wagt sich der Autor inhaltlich in neue Gefilde. Boden hat das Buch auch selbst publiziert. Dafür hat er Cover und Layout gestaltet. Die Bebilderungen sind als Illustrationen überzeichnete Fotos. Einige hat er aufgenommen, etliche sind von der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg für das Buch zur Verfügung gestellt worden. Das 125 Seiten umfassende Werk kann unter anderem mit persönlicher Signatur auf der Internetseite des Autors bestellt werden.

„Vielleicht bin ich durch mit Großstädten“, meint Stephan Boden. Fast 30 Jahre lang hat er in Hamburg gelebt. Als er seine Frau kennenlernte, zog er nach Berlin. Das war vor vier Jahren. Nach der Hochzeit wollten die beiden „raus“, schauten sich nach etwas Ruhigem, Naturnahem um. In Berlin kaum möglich und vor allem kaum bezahlbar. Also kam das Umland ins Spiel.

„ Brandenburg ist die Stadt, die niemand kennt“

„Wieso ausgerechnet nach Brandenburg?“, fragt Boden in seinem Buch. „ Brandenburg ist die Stadt, die niemand kennt.“ Ihm sei es bis zum vergangenen Jahr genauso gegangen. Wenn Boden sich jedoch an seinen ersten Besuch in der Havelstadt erinnert, klingt das wie folgt: „Wir sahen Einkaufszentren, Fischläden, Metzger (!), schöne Häuser und Menschen, die langsam gehen. Es war um uns geschehen (...) Brandenburg an der Havel war ein Zufalls- und Glückstreffer zugleich.“

Blick auf das Salzhofufer, insbesondere auf die Johanniskirche in Brandenburg an der Havel. Unweit entfernt liegt die Jahrtausendbrücke. Quelle: Christin Iffert

Auch die Wohnung entpuppte sich als Glücksfall. Zentral gelegen, schön und bezahlbar. Im Frühjahr 2019 zogen Bodens also um. „Sagen wir heute: „Wir wohnen in Brandenburg an der Havel” , kommt oft die Gegenfrage: „Und wo da?”, führt Boden aus. Eine Erfahrung, die jeder Einwohner schon gemacht haben dürfte.

Viele Menschen denken bei Brandenburg nicht nur zunächst an ein Land, sondern oft auch an den Song von Rainald Grebe. Den hat Boden, wie vermutlich die meisten Zugezogenen, im ersten halben Jahr hier andauernd zugeschickt bekommen. In seinem Buch widmet er sich ausführlich den einzelnen Textzeilen.

Doch der Autor macht noch mehr, als einen alten klischeebeladenen Song auseinander zu nehmen. Er gleicht Alltagserfahrungen in den Großstädten mit denen im beschaulichen Brandenburg ab. Da sind die Mietgeschichten, die von absurden Preisen für schlechte Wohnungen in den Großstädten berichten.

In Berlin bekam er keinen Hochzeitstermin

Da sind die Geschichten von überfüllten Berliner Ämtern, die es Stephan und Anja Boden unmöglich gemacht haben, einen Hochzeitstermin zu bekommen. Die beiden haben in Dänemark geheiratet. Dagegen steht die Beschreibung, wie die Ummeldung in Brandenburg erfolgte.

Der leidgeprüfte Boden suchte verzweifelt nach Münzen, um den Parkscheinautomaten vor der Stadtverwaltung für möglichst lange Zeit zu füttern und erlebte eine Überraschung: „Um es kurz zu machen: Es hätten locker 50 Cent gereicht, denn genau 18 Minuten nach der Bezahlung des Parkscheinautomaten stiegen wir wieder in unser Auto und waren Brandenburger“.

DHL-Boten sind freundlicher

Da sind die Geschichten von drastischen Einkaufserlebnissen in Berlin. „Sowohl an den Regalen als auch an der Kasse war das jedes Mal ein Kampf bis aufs Blut. Einkaufen war stets die Hölle“, schreibt Boden. „Hier in Branne ist das fast immer entspannt.“

Und es gibt viele Geschichten über freundliche, hilfsbereite Menschen, die so konträr zum hektischen, distanzlosen, genervten Berliner sind. Dazu zählt die Story vom Berliner Postboten, der den Briefkasten zerstört, um das Paket reinzuquetschen. Und die vom Brandenburger DHL-Fahrer, der Boden in seinem Twingo am Wiesenweg ausbremst. Nur um zu sagen: „Moin. Ick hab’n Paket für dich. Willste det jetzt haben oder soll ick’s später vorbeibringen?“

Sehnsucht nach Spätis

Natürlich gebe es auch Dinge, die ihm fehlen, schreibt Boden. Die „Spätis“ zum Beispiel oder das Desinteresse vieler, das gleichzeitig auch Anonymität erlaubt. Auch die Spontanbesuche von Freunden fehlten, sagt Boden.

Aber: „Ist das, was einem fehlt, eigentlich schlimm?“, fragt er. „Nein. Manchmal. Aber dann liegt man am Abend noch eine Stunde am Strand, sitzt bei der Jahrtausendbrücke an der Havel oder verbringt sein Wochenende spontan auf dem Boot.

Die Jahrtausendbrücke. Quelle: Queryzo

Oder man steht in der Reihe beim Fleischer und beobachtet die übliche Bestellung eines mit Stoffbeuteln bewaffneten Rentners“, beschreibt Boden und stellt fest: „Dann fährt man nach Hause in die schöne Wohnung und sagt sich: Wie geil, dass ich hier lebe“.

Von Antje Preuschoff