Unbekannte beschmieren das CDU-Parteibüro in Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Am Donnerstagabend haben die Christdemokraten in der Stadt Brandenburg an der Havel Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Denn Unbekannte hatten in der Mittagszeit unbemerkt einen großflächigen beleidigenden Schriftzug auf die Fassade der Parteigeschäftsstelle am Altstädtischen Markt hinterlassen.

Die Schmierereien wurden fotografisch dokumentiert, berichtet Polizeisprecher Simon Harre. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und fragt: Wer hat den Sachverhalt am Donnerstag in der Brandenburger Altstadt beobachtet? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Anzeige

Hinweise werden entgegengenommen von der Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/5600 oder von jeder anderen Polizeidienststelle. Das Hinweisformular im Internet ist zu finden im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZ