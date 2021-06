Kirchmöser

Unbekannte Täter sind Samstagabend durch ein Fenster in ein Gebäude in der Schulstraße in Kirchmöser eingedrungen. Dort schnappten sie sich einen Feuerlöscher und entleerten den Inhalt in den Räumen.

Nach Polizeiangaben ist dabei ein Sachschaden entstanden. Ein Zeuge konnte noch zwei Personen flüchten sehen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZ