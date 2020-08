Brandenburg/H

Unbekannte haben am Freitag um 1.20 Uhr einen Anwohner in Brandenburg-Nord erschreckt. Sie hämmerten so stark gegen dessen Wohnungstür, dass diese beschädigt wurde. Der Mieter schreckte hoch und schaute nach, konnte jedoch an der Wohnungstür niemanden mehr sehen.

„Warum die Tür zerstört wurde, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen“, so Polizeihauptkommissar Randy Hamann. Der Schaden an der Tür beträgt 200 Euro.

Von MAZ