Unbekannte klauen Banner an der St. Katharinenkirche

Brandenburg/H

Unbekannte haben ein Banner vor der St. Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel entfernt und gestohlen. Wie Pfarrer Jonas Börsel mitteilte, sei dies bereits in der Nacht zum 4. September geschehen.

Auf dem Plakat war demnach das Statement „Hass schadet der Seele“ zu lesen. Die St. Katharinengemeinde hat laut Börsel bereits ein neues Banner bestellt und sammelt nun dafür Spenden. Zu den Öffnungszeiten im Gemeindebüro am Katharinenkirchplatz 2. Diese sind dienstags von 15 bis 17 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr.

Von MAZ