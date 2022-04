Damsdorf

Das Wochenende nutzten bislang unbekannte Täter, um in Damsdorf in ein Gewerbeobjekt einzubrechen. Sie drangen in das Firmengebäude ein, indem sie die verglaste Eingangstür gewaltsam zerschlugen.

Ob sie vorher schon wussten, was sie stehlen würden, ist nicht bekannt. Die Täter ließen mehrere Liter Heizöl bei dem Einbruch mitgehen.

Wie hoch der Schaden des Einbruchs ist, ist noch nicht geklärt. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline