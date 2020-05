Brandenburg/H

Eine 21 Jahre alte Brandenburgerin meldete der Polizei am Mittwoch um 13.50 Uhr, dass sich soeben ein Mann in ihrer Nähe entblößt habe. Die Frau war in Begleitung ihrer beiden Kleinkinder zu Fuß in der Otto-Sidow-Straße unterwegs.

Der Unbekannte sei zunächst parallel zu ihr mit dem Fahrrad gefahren und habe dann plötzlich angehalten, um an seinem Geschlechtsteil herumzuspielen.

Schwarze Haare, blauer Mundschutz

Die 21-Jährige ging daraufhin zügig mit den Kindern weiter und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann allerdings nicht mehr feststellen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,75 Meter groß und hat schwarze Haare. Er trug eine lange Hose, einen blauen Mundschutz und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Polizeiinspektion Brandenburg sucht Zeugen und fragt: Wer hat am Mittwoch Beobachtungen gemacht, die Hinweise zur Identität des unbekannten Tatverdächtigen liefern könnten? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der 03381/ 5600 oder unter www.polizei.brandenburg.de entgegen.

