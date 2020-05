Brandenburg/H

Die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung in der Maerckersraße in Brandenburg/Havel wachte in der Nacht zu Sonntag gegen 1.45 Uhr durch ein lautes Klopfen an einem ihrer Fenster auf.

Ein unbekannter Mann klopfte so laut und unnachgiebig an dieses zur Straße hin gelegene Fenster, dass das Fliegengitter beschädigt wurde. Die verängstigte Mieterin alarmierte die Polizei.

Die Beamten trafen unweit der Wohnung auf einen 25 Jahre alten Mann und befragten ihn. Der junge Mann wollte seinen Aussagen zufolge zu einer Bekannten und hatte ganz offensichtlich das Haus verwechselt.

Der Betrunkene und die Verwechsllung

Die Polizei erteilte dem betrunkenen Mann einen Platzverweis. Dem wollte er nicht nachkommen. Daher entschlossen sich die Polizisten dazu, ihn in Gewahrsam zu nehmen.

Das Handy hatte der Tatverdächtige vor dem Fenster liegen lassen. Die Polizeibeamten händigten es ihm nach seiner Entlassung aus, berichtet Polizeisprecherin Therese Franz.

