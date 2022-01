Brandenburg/H

Gleich zwei Alkoholdelikte von ein und derselben Person in Hohenstücken musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen feststellen. Gegen 2.30 Uhr stellten Beamte einen VW Passat mit Rathenower Kennzeichen fest, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Durch den Bereitschaftsarzt erfolgte eine angeordnete Blutentnahme in der Polizeiinspektion. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nach Untersagung der Weiterfahrt wurde der 35-jährige entlassen. Gegen 4.30 Uhr wurde der Fahrzeugführer durch Polizeibeamte erneut im Fließverkehr fahrend festgestellt. Laut eigenen Angaben hatte er sich von dem Bekannten, welcher ihn bei der Polizei abholte, wieder zu seinem Fahrzeug bringen lassen. Erneuter Alkoholtest: 1,44 Promille.

Durch das erneute Fahren muss sich der 35-jährige nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern nun auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Von MAZ