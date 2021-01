Brandenburg/H

Gar nicht abwarten konnten es zwei 15 uhjnd 17 Jahre alte Jugendliche, die bereits am Mittwoch gegen 17 Uhr beim Böllern in der Kanalstraße in Stadt Brandenburg an der Havel von der Polizei erwischt wurden.

Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten zudem geringe Mengen einer betäubungsmittelverdächtigen Substanz fest. Es wurden Anzeigen aufgenommen und die Betäubungsmittel sichergestellt. Die Erziehungsberichtigen übernahmen vor Ort ihre Kinder und die übrig gebliebenen Böller.

Von MAZ