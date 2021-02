Ziesar/Wollin

Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam es am Wochenende und am Montag zu mindestens fünf Verkehrsunfällen auf der Autobahn 2. Dabei gab es einige Verletzte und erheblichen Blechschaden. Abschlepper, Polizei und Rettungsdienste waren im Dauereinsatz. Der Winterdienst hatte Probleme, die verwehte Fahrbahn freizuräumen. Ein Schwerpunkt war der Bereich der Anschlussstelle Wollin. Vom Abschnitt Brandenburg-Wollin wurde Montagfrüh eine unfallbedingte Vollsperrung gemeldet. Ein Transportergespann war ins Schlingern gekommen und traf den Tank eines ausweichenden Lkw. Hunderte Liter Kraftstoff liefen aus. Autofahrer mussten bei eisigen Temperaturen im Stau ausharren. Zusätzlich gab es ab Ziesar stockenden Verkehr in Richtung Westen auf einer Länge von 30 Kilometern. Zuvor war ein Lkw gegen eine Leitplanke gekracht. Dabei stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Es gab mindestens eine verletzte Person.

Dieser Pkw krachte auf eine Leitplanke. Quelle: Julian Stähle

Bereits am Sonntag verunfallte in Höhe der Raststätte Buckautal ein Lkw, der auf eine Leitplanke krachte. Der Sattelauflieger war auf schneebedeckter Fahrbahn an der Raststätteneinfahrt vorbeigerutscht und hatte sich direkt auf die Leitplanke katapultiert. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Nur ein paar Kilometer weiter zwischen Wollin und Brandenburg stießen zwei Autos zusammen, weil ein Pkw auf der zugeschneiten Autobahn ins Schleudern geraten war. Ein Fahrzeug wurde in die Leitplanke geschleudert, das andere Auto drehte sich auf der Fahrbahn. Einer der Insassen wurde verletzt. Erst nach der Beräumung der Unfallstellen rückten die Schneepflüge an.

Auch auf den Landstraßen im Brandenburger Umland krachte es. So rutschte am Sonntag ein kleineres Fahrzeug des Winterdienstes auf der B 102 bei Lehnin in den Graben, konnte sich allerdings selbst befreien, so dass es lediglich zu einem geringen Flurschaden kam. Am Abend stieß ein PKW zwischen Golzow und Krahne gegen einen Baum; der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird mit rund 10.000 Euro angegeben. Etwa eine Stunde zuvor war ein PKW in Göhlsdorf ebenfalls von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Zaun beschädigt. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Schließlich kollidierte in Groß Kreutz kurz vor 21 Uhr ein PKW mit einer Laterne. Bei diesen drei Unfällen mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Kloster Lehniner Feuerwehrleute am Unfallort. Quelle: Julian Stähle

Am Montagfrüh kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Göhlsdorf und Damsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, in dessen Folge eines der beiden Fahrzeuge auf die Seite kippte. Glücklicherweise wurde keiner der Insassen verletzt. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Etwa zwei Stunden später kam ein LKW von der Bundesstraße 102 in Höhe Pritzerbe von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben.

